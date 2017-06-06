Ярмоленко – кращий футболіст сезону, Фонсека – кращий тренер

На п’ятничних Загальних зборах клубів УПЛ, окрім інших питань, були оголошені підсумки наших традиційних опитувань. Нагадаємо, що по завершенні кожного сезону Дирекція УПЛ надсилає клубам опитувальник, у якому вони зазначають найяскравіші постаті чемпіонату. Цього року до п’яти традиційних номінацій — найкращі футболіст, воротар, тренер, молодий футболіст і арбітр — додалася ще одна: відтепер УПЛ формуватиме список 33 найкращих виконавців сезону у вигляді трьох символічних збірних.

Таким чином ми відновлюємо прекрасну традицію, яка в Україні виникла далекого 1957 року. Востаннє офіційний список «33 найкращих» у нас було складено за підсумком сезону 1997/98 (зробила це ПФЛ), а відтоді з’являлися тільки неофіційні у виконанні журналістів київської газети «Команда».

Слід наголосити, що перераховані нижче лауреати — результат голосування клубів УПЛ. Отакий їхній вибір!

Отже, «найсвіжіші» лауреати від УПЛ:

Найкращий футболіст сезону 2016/17 років: Андрій ЯРМОЛЕНКО («Динамо»). Киянин зовсім трохи випередив «гірника» Марлоса; на «бронзовому» місці інший представник «Шахтаря» Даріо Срна; з оцієї «тріади» можна виокремити ще три символічні номінації: Ярмоленко — топ-форвард, Марлос — топ-півзахисник, Срна — топ-оборонець.

Найкращий воротар сезону 2016/17 років: Андрій ПЯТОВ («Шахтар»). За основним кіпером національної команди слідують Андрій Лунін, Заурі Махарадзе, Євген Боровик, Микита Шевченко та Юрій Паньків.

Найкращий тренер сезону 2016/17 років: Паулу ФОНСЕКА («Шахтар»). Далі йдуть Дмитро Михайленко, Юрій Вернидуб, Роман Санжар, Сергій Ребров, Володимир Шаран та Леонід Кучук.

Найкращий молодий футболіст сезону 2016/17 років: Артем ДОВБИК («Дніпро»). Другий — Андрій Лунін, третій — Володимир Шепелєв.

Найкращий арбітр сезону 2016/17 років: Анатолій АБДУЛА (Харків). За вже триразовим лауреатом почесного звання розмістились Юрій Можаровський, Костянтин Труханов, Сергій Берізка, Дмитро Кутаков, Євген Арановський, Микола Балакін, Ярослав Козик, Катерина Монзуль та Анатолій Жабченко.

«33 найкращих» Ліги Парі-Матч сезону 2016/17 років

Воротарі: 1. Андрій Пятов («Шахтар»), 2. Андрій Лунін («Дніпро»), 3. Заурі Махарадзе («Олімпік»).

Праві захисники: 1. Даріо Срна («Шахтар»), 2. Микола Морозюк («Динамо»), 3. Олег Данченко («Чорноморець»).

Центральні захисники: 1. Домагой Віда («Динамо»), 2. Давид Хочолава («Чорноморець»), 3. Рафаель Форстер («Зоря»).

Центральні захисники: 1. Ярослав Ракицький («Шахтар»), 2. Антон Шендрик («Олександрія»), 3. Євген Хачериді («Динамо»).

Ліві захисники: 1. Ісмаїлі («Шахтар»), 2. Микола Матвієнко («Шахтар» + «Карпати»), 3. Едуард Соболь («Зоря»).

Опорні півзахисники: 1. Тарас Степаненко («Шахтар»), 2. Фред («Шахтар»), 3. Максим Малишев («Шахтар»).

Центральні півзахисники: 1. Сергій Сидорчук («Динамо»), 2. Руслан Ротань («Дніпро»), 3. Володимир Шепелєв («Динамо»).

Центральні півзахисники: 1. Денис Гармаш («Динамо»), 2. Антон Поступаленко («Олімпік»), 3. Василь Грицук («Олександрія»).

Праві півзахисники/нападники: 1. Марлос («Шахтар»), 2. Денніс Бонавентуре («Зоря»), 3. Дмитро Коркішко («Чорноморець»).

Центральні нападники: 1. Артем Бесєдін («Динамо»), 2. Артем Довбик («Дніпро»), 3. Факундо Феррейра («Шахтар»).

Ліві півзахисники/нападники: 1. Андрій Ярмоленко («Динамо»), 2. Тайсон («Шахтар»), 3. Іван Петряк («Зоря»).