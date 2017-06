Позади очередной сезон чемпионата Германии, который хоть и не подарил нам интриги в борьбе за «серебряную салатницу», но принес множество интересных событий в других частях турнирной таблицы. Более того, в прошедшем сезоне мы стали свидетелями нескольких открытий, как, например, «Лейпциг» и «Хоффенхайм». Были в чемпионате и разочарования, одно из которых, в лице «Вольфсбурга», с трудом осталось в элитном дивизионе. Две команды традиционно покинули первую Бундеслигу и символично, что этими командами стал «Дармштадт» и «Ингольштадт», которые еще двумя сезонами ранее вместе повышались в классе.

Украинскому болельщику минувший сезон не подарил хороших новостей. Во-первых, сразу три отечественных футболиста в составе «Дармштадта» вылетели в низший дивизион. Более того, ни Артем Федецкий, ни Денис Олейник, ни Игорь Березовский не смогли завоевать место в основном составе аутсайдера чемпионата и этим летом будут заняты поисками нового клуба. Владлен Юрченко просидел весь сезон на замене в «Байере» и также, скорее всего, покинет клуб текущим летом. Ждут изменения и Евгения Коноплянку, который не нашел общего языка с главным тренером «Шальке» Маркусом Вайнцирлем и потерял место в основном составе клуба.

Открытие сезона

Думаю, никто не будет спорить с тем, что главным открытием нынешнего сезона можно считать «Ред Булл», команду, которая впервые в своей истории вышла в элитный дивизион и с первой попытки смогла взобраться так высоко в турнирной таблице. Одно время «Лейпциг» претендовал на чемпионство, опережая в течение всего первого круга «Баварию», однако дерзкой команде Ральфа Хазенхуттля не хватило опыта в решающих матчах. Тем не менее, второе место «быки» уверенно удержали в борьбе с «Боруссией» Дортмунд и теперь могут готовиться к выступлениям в розыгрыше Лиги чемпионов, что также будет для них впервые, как и сами еврокубки.





Никто не будет спорить и с тем, что накануне сезона огромную работу по становлению клуба провел спортивный директор команды Ральф Рангник, который смог найти точки соприкосновения с главным тренером и усилить команду теми футболистами, которые сразу дали результат. Тимо Вернер, который в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион со «Штутгартом», стал настоящим откровением не только для многих команд Бундеслиги, но и для сборной Германии, где он сейчас является полноправным игроком. Отличный сезон показал и Наби Кейта, который перебрался из братского «Зальцбурга» и смог стать одним из лучших центральных полузащитников не только своей команды, но и всего чемпионата.

«Hello, my name is Emil Forsberg, how may I assist you?» - шутили в течение этого сезона болельщики «Лейпцига», отдавая должное лучшему ассистенту своей команды, Эмилю Форсбергу, который 19 раз помогал своим партнерам отличиться в воротах соперника. Кроме того, Форсберг отметился и 8-ю голами.

Разочарование сезона

Все помнят «Вольфсбург», который активно боролся за чемпионство в Германии и доходил до решающих стадий Лиги чемпионов, который подарил миру множество известных исполнителей... Все помнят ту команду Дитера Хеккинга, которая наводила страх на соперников и считалась одним из главных фаворитов в борьбе за «серебряную салатницу». Однако от этой команды не осталось ни следа. Многие связывают начало бед «волков» с поражением от «Баварии» в чемпионате со счетом 1:5, когда Роберт Левандовски оформил пента-трик. После этого «Вольфсбург» будто подменили. И несмотря на достаточно сильный состав, серьезную финансовую составляющую, эта команда в нынешнем сезоне вынуждена была бороться за выживание и оспаривать свое место в самом сильном дивизионе Германии через сито плей-офф.

Матчи против «Айнтрахта» из Брауншвайгера сложились для «волков» очень и очень сложно, но благодаря двум голам дома и на выезде детищу компании ФольксВаген, которая сейчас испытывает серьезные финансовые трудности, удалось сохранить прописку в элите и как минимум на сезон отложить свои похороны. История «Вольфсбурга» чем-то напоминает историю «Гамбурга», который также пошел по наклонной после нескольких успешных сезонов в чемпионате. Два года кряду «Гамбург» оспаривал место в элите через сито плей-офф, а в нынешнем футбольном году смог подняться чуть выше. Но будем надеяться, что эти два коллектива сделают правильные выводы и смогут вернуть себе былую славу.

Тренер года





На это звание претендовало сразу несколько специалистов, среди которых Петер Штогер, Юлиан Нагельсманн, Нико Ковач и Ральф Хазенхуттль. Но больше всех это звание заслужил, наверное, тренер, которого в течение сезона не было и слышно, который тихо делал свою работу и с первой попытки добился выхода в еврокубки. Скромный «Фрайбург» с его наставником Кристианом Стрейхом лишний раз доказали, что даже несмотря на то, что твоя команда не обладает высококлассными исполнителями, она может, выйдя даже из второй Бундеслиги, добиться желаемого результата.

Драма сезона

Это матч между «Гамбургом» и «Вольфсбургом», в котором решалось, кто из этих команд останется в Бундеслиге, а кто будет оспаривать свое место через сито плей-офф. Гости сумели выйти вперед в первом тайме, но на 32-й минуте Филипп Костич сравнял счет в поединке. Для того, чтобы оставаться в элите «Гамбург» устраивала только победа и на 88-й минуте игры Джанлуке Вальдшмидту удалось ее принести своей команде, отправив тем самым «Вольфсбург» на 16-е место в турнирной таблице.

Возвращение сезона





Естественно, речь идет о бременском «Вердере», который в течение последних лет отчаянно сражается за выживание, но с приходом нового тренера Александера Нури смог стать одним из лучших клубов второй части сезона. Из аутсайдера «музыканты» превратились в крепкого середняка, способного отобрать очки у кого бы то ни было. Если бы не смазанная концовка сезона и три поражения кряду «Вердер» мог спокойно паковать свои чемоданы в Европу. Но у этой команды, уж точно, все впереди.

Самый веселый матч сезона

Это показатель того, когда командам уже ничего не надо в чемпионате и они выполнили свои задачи на все 100%. Несмотря на это, «Лейпциг» вполне мог добыть свою первую победу над «Баварией», однако не смог удержать преимущество в два гола над чемпионом. Тем не менее, матч выдался на загляденье, и мы предлагаем еще раз его пересмотреть.

Прощание сезона

Ушла целая эпоха. Две легенды, которые стали настоящим олицетворением «Баварии». Хаби Алонсо и Филипп Лам еще надолго останутся в наших сердцах, а их прощание с болельщиками собрало ни один литр слез.

Усиление

Будем надеяться, что поднявшиеся со второй Бундеслиги «Штутгарт» и «Ганновер» станут настоящим усилением элитного дивизиона. Обе команды покинули элиту сезоном ранее и успешно вернулись обратно. Было бы интересно увидеть в составе «Штутгарта» Бориса Тащи, однако украинский полузащитник не так давно подписал полноценный контракт с чешским клубом «Збройовка», за который выступал на правах аренды.

Команда года

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).



Защитники: Сеад Колошинац («Шальке»), Матс Хуммельс («Бавария»), Никлас Шюле («Хоффенхайм»), Лукаш Пищек («Боруссия» Д).



Полузащитники: Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Наби Кейта («Лейпциг»), Осман Дембеле («Боруссия» Д).



Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д).



Бомбардиры





Турнирная таблица





Алексей ГОРЛАЧ