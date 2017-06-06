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Олександр ГОЛОВКО: «Збірній потрібна підтримка вболівальників»

Головний тренер молодіжної збірної України - про підготовку до Меморіалу Лобановського

  • 06.06.2017 12:05
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ФФУ. Александр Головко
© ФФУ. Александр Головко
Головний тренер молодіжної збірної команди України Олександр Головко розповів про підготовку його підопічних до матчів XIV міжнародного турніру пам’яті Валерія Лобановського та закликав вболівальників прийти на матчі «синьо-жовтих» та підтримати своїх улюбленців.
 
«Всі турніри під егідою збірних команд є важливими, тим більше, турнір який носить ім'я великого тренера - Валерія Васильовича Лобановського.
 
Турнір можна вважати традиційним для молодіжної команди, ми довго не вигравали і розглядаємо його як етап підготовки до початку відбору Євро-2019, який розпочнеться у вересні.
 
Перша гра у нас з Чорногорією, граємо 6-го числа і, в залежності від результату, проведемо стикову гру з наступним суперниками. Будемо сподіватися, що результат буде позитивним. Також спробуємо подивитися нових гравців, які приїхали в збірну команду. Якщо можна говорити про якісь зв'язки, то відновимо їх. Потім буде велика пауза, практично три місяці, до зборів перед кваліфікацією чемпіонату Європи.
 
Можемо говорити, що буде знайомство з деякими футболістами. Про перспективи будемо говорити ближче до відбору Євро-2019. Зараз на першому місці - Кубок Лобановського, який ми спробуємо виграти. Чорногорія досить потужна та технічна команда. Це суперник, з яким потрібно буде дуже серйозно працювати, дуже багато рухатися і бути на сто відсотків готовими.
 
Користуючись нагодою, хочу запросити вболівальників на трибуни стадіону «Динамо» 6-го і 8-го червня. Ваша підтримка буде потрібна збірній команді», - звернувся до українських прихильників футболу наставник «синьо-жовтих».

Источник — Федерация футбола Украины

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