Олександр ГОЛОВКО: «Збірній потрібна підтримка вболівальників»

Головний тренер молодіжної збірної команди України Олександр Головко розповів про підготовку його підопічних до матчів XIV міжнародного турніру пам’яті Валерія Лобановського та закликав вболівальників прийти на матчі «синьо-жовтих» та підтримати своїх улюбленців.

«Всі турніри під егідою збірних команд є важливими, тим більше, турнір який носить ім'я великого тренера - Валерія Васильовича Лобановського.

Турнір можна вважати традиційним для молодіжної команди, ми довго не вигравали і розглядаємо його як етап підготовки до початку відбору Євро-2019, який розпочнеться у вересні.

Перша гра у нас з Чорногорією, граємо 6-го числа і, в залежності від результату, проведемо стикову гру з наступним суперниками. Будемо сподіватися, що результат буде позитивним. Також спробуємо подивитися нових гравців, які приїхали в збірну команду. Якщо можна говорити про якісь зв'язки, то відновимо їх. Потім буде велика пауза, практично три місяці, до зборів перед кваліфікацією чемпіонату Європи.

Можемо говорити, що буде знайомство з деякими футболістами. Про перспективи будемо говорити ближче до відбору Євро-2019. Зараз на першому місці - Кубок Лобановського, який ми спробуємо виграти. Чорногорія досить потужна та технічна команда. Це суперник, з яким потрібно буде дуже серйозно працювати, дуже багато рухатися і бути на сто відсотків готовими.

Користуючись нагодою, хочу запросити вболівальників на трибуни стадіону «Динамо» 6-го і 8-го червня. Ваша підтримка буде потрібна збірній команді», - звернувся до українських прихильників футболу наставник «синьо-жовтих».