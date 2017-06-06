Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь СУРКИС: «Не исключаю, что Гусев вернется в Динамо»

Президент киевского клуба не против такого поворота событий

  • 06.06.2017 11:53
  • 1634 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что бывший полузащитник «бело-голубых» Олег Гусев может вернуться в клуб.

— Лично я не против возвращения Гусева в «Динамо». Тем более, не я был инициатором его ухода из команды. Не исключаю, что Олег вернется. Если сам он примет такое решение, и оно будет одобрено главным тренером, — сказал Суркис журналистам во время открытия Мемориала Лобановского.

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    profffesssionalll
      profffesssionalll, 06.06.2017 12:23
    +4
    Олежку ждём с радостью! помочь сможет как и на поле так и в раздевалке!!!
    Ссылка
    And_er_son
      And_er_son, 06.06.2017 13:01
    0
    При всем уважении, давайте все же двигаться вперед.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.