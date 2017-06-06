Игорь СУРКИС: «Не исключаю, что Гусев вернется в Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что бывший полузащитник «бело-голубых» Олег Гусев может вернуться в клуб.

— Лично я не против возвращения Гусева в «Динамо». Тем более, не я был инициатором его ухода из команды. Не исключаю, что Олег вернется. Если сам он примет такое решение, и оно будет одобрено главным тренером, — сказал Суркис журналистам во время открытия Мемориала Лобановского.