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СМИ: Ювентус и Арсенал согласовали трансфер Щенсны

Трансфер обойдется туринскому клубу в 14 млн евро

  • 06.06.2017 11:50
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Muzul. Войцех Щенсны
© Muzul. Войцех Щенсны
Лондонский «Арсенал» принял предложение «Ювентуса» о трансфере вратаря Войцеха Щенсны. Голкипер провел последние два сезона на правах аренды в «Роме». 
 
«Старая синьора» видит в поляке замену Джанлуиджи Буффону и готова заплатить лондонскому клубу  14 млн евро + 2 млн в виде бонусов. Сообщается, что Щенсны уже согласовал условия 4-летнего контракта, по которому будет получать по 4 млн евро в первые 3 года и 4,5 млн — за последний год.
 
Кроме того, «Ювентус» продолжает прорабатывать трансфер одного из двух игроков: Дугласа Косты или Анхеля Ди Марии. 

Источник — Football-italia

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