СМИ: Ювентус и Арсенал согласовали трансфер Щенсны

Лондонский «Арсенал» принял предложение «Ювентуса» о трансфере вратаря Войцеха Щенсны. Голкипер провел последние два сезона на правах аренды в «Роме».

«Старая синьора» видит в поляке замену Джанлуиджи Буффону и готова заплатить лондонскому клубу 14 млн евро + 2 млн в виде бонусов. Сообщается, что Щенсны уже согласовал условия 4-летнего контракта, по которому будет получать по 4 млн евро в первые 3 года и 4,5 млн — за последний год.

Кроме того, «Ювентус» продолжает прорабатывать трансфер одного из двух игроков: Дугласа Косты или Анхеля Ди Марии.