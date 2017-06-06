Жозе МОУРИНЬО: «Я не могу говорить о Линделефе»

Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном переезде Виктора Линделефа на «Олд Траффорд». Главный тренер «Юнайтед» сейчас находится на отдыхе в Португалии, однако местные журналисты не оставляют его вниманием и на родине.

«Я не буду говорить, хочу ли я видеть его в команде или нет, я считаю, что это некорректно, - сказал Жозе, отвечая на вопрос о трансфере Линделефа. - Руй Витория вряд ли будет счастлив, если тренер другой команды будет рассуждать о его игроках, и их президент тоже не обрадуется этому. Линделеф принадлежит «Бенфике», и пока он их игрок - он их игрок».

Напомним, что по информации португальских СМИ президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра должен прибыть в Манчестер на этой неделе для завершения сделки по Линделефу.