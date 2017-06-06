Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Збори, найочевидніше, пройдуть в Польщі»

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький розповів про найближчі плани команди:

- У нас все нормально. Клуб працює на повну силу, ми не маємо поточних боргів, всім вчасно і в повному обсягу виплачують зарплату. «Карпати» продовжують розвивати інфраструктуру, активно опікуватися дитячим футболом і з перспективою дивляться у майбутнє. У нас є певні проблеми, але я переконаний, що ми їх подолаємо і наша команда боротиметься лише за високі місця.

Зараз команда пішла у відпустку з добрим настроєм – ми виграли два заключні матчі і залишили за собою право продовжувати боротьбу в еліті. «Карпати» за всіма показниками чесно вибороли собі це право. Навіть якби ні з «Дніпра», ні з «Волині», ні з нас не знімали очки, ми б усе-одно залишилися у Прем’єр-лізі. До роботи команда приступить в середині червня і на повну силу готуватиметься до нового сезону.

Збори, найочевидніше, пройдуть в Польщі, де ми вже не раз були. Вирушимо за кордон орієнтовно 24 червня. Заплановані спаринги, про них ми повідомимо згодом.

Уже відомий календар на новий чемпіонат. Перші дві гри проведемо вдома, проти «Зірки» та «Ворскли». Далі в Києві граємо з «Динамо». Приймаємо вдома «Сталь», їдемо в Маріуполь, потім удома граємо з «Олександрією». Наступний тур проти «Олімпіка» на виїзді, за ним домашня гра проти «Вереса». Закінчуємо перше коло матчами проти «Зорі» на виїзді, домашнім поєдинком проти «Чорноморця» та виїздом на «Шахтар».

Звичайно, ми активно працюємо над підсиленням, шукаємо гравців атакувального амплуа. У нас дуже цікава молодь, але відчувається необхідність у досвідченому виконавцю в центрі поля. Є у нас прізвища, є напрацювання, але на все свій час. З кількома гравцями попрощаємося, їхні прізвища будуть озвучені найближчими днями», – зазначив Юрій Дячук-Ставицький.