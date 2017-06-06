ПЕПЕ: «Зидан? Не понимаю, почему меня убрали из команды»

34-летний португальский защитник «Реала» Пепе объяснил, почему он решил уйти из мадридского клуба этим летом.
«Я не продолжу выступать за «Реал». Так я решил еще в январе. Меня не утроил предложенный клубом новый контракт. Достижения Зидана в «Реале» восхищают, но есть моменты, который я не понимаю. Например, почему меня убрали из команды. У меня есть несколько предложений, в том числе, из Англии, но конкретных договоренностей пока нет», – отметил Пепе.
Ранее сообщалось, что следующим клубом Пепе может стать французский ПСЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.