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ПЕПЕ: «Зидан? Не понимаю, почему меня убрали из команды»

Опытный португальский защитник покинет «Реал» этим летом

  • 06.06.2017 11:32
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insidespanishfootball.com. Пепе
© insidespanishfootball.com. Пепе

34-летний португальский защитник «Реала» Пепе объяснил, почему он решил уйти из мадридского клуба этим летом.

«Я не продолжу выступать за «Реал». Так я решил еще в январе. Меня не утроил предложенный клубом новый контракт. Достижения Зидана в «Реале» восхищают, но есть моменты, который я не понимаю. Например, почему меня убрали из команды. У меня есть несколько предложений, в том числе, из Англии, но конкретных договоренностей пока нет», – отметил Пепе.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Пепе может стать французский ПСЖ.

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