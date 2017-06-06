Пьетро ГЕДИН: «У Шевченко подобран хороший штаб»

Итальянский тренер сборной Мальты Пьетро Гедин убежден, что его подопечные подходят к товарищескому матчу с Украиной (6 июня в Граце) и поединку отборочного турнира ЧМ-2018 против Словении (10 июня в Любляне) во всеоружии — как в физическом, так и тактическом плане.
«Мы очень плодотворно поработали 10 дней на сборе в Та-Кали, — цитирует наставника островитян официальный сайт Федерации футбола Мальты. — К счастью, все игроки здоровы. Во вторник нам предстоит встретиться с одной из самых сильных команд Европы, но мы готовы к этому испытанию. Спарринг будет очень полезен накануне официального матча в Словении.
Сборная Украины имеет квалифицированных исполнителей, многие из которых обладают большим опытом. К тому же подобран хороший тренерский штаб. В помощниках у Андрея Шевченко — известный итальянский специалист Марио Тассотти».
Сборная Мальты
Вратари: Эндрю Хогг (Хибернианс), Анри Бонелло (Биркиркара);
Защитники: Майлз Бирман (Рейнджерс, Шотландия), Андре Агиус, Клейтон Файлла (оба — Хибернианс), Стив Борг, Райан Камильери (оба — Валлетта), Зак Мускат (Ареццо, Италия), Джозеф Зерафа (Биркиркара), Сэм Магри (Довер, Англия), Алекс Мускат (Слиема Уондерерс);
Полузащитники: Райан Фенех (Бальцан), Бьорн Кристенсен (Хибернианс), Стивен Пизани (Флориана), Йохан Беццина (Хибернианс), Дэйл Камиильери (Сент-Эндрюс);
Нападающие: Люк Гамбин (Лутон Таун, Англия), Альфред Эффионг (Бальцан), Майкл Мифсуд (Валетта), Андре Шембри (Боавишта, Португалия).
Источник — zbirna.com
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