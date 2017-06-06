Заури МАХАРАДЗЕ: «Меня неоднократно звали в Шахтер»

Голкипер «Олимпика» Заури Махарадзе рассказал о том, мог бы он покинуть донецкий клуб.

«Меня неоднократно звали в «Шахтер». Я отказывался, но меня отправили туда тренироваться. Тренеры спрашивают: «Ты у нас вообще планируешь оставаться»? Я говорю, что не хочу. Так и не остался. Если же говорить конкретно о каких-то предложениях, то пока их не было», – рассказал Махарадзе.