Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Заури МАХАРАДЗЕ: «Меня неоднократно звали в Шахтер»

Но голкипер предпочел остаться в «Олимпике»

  • 06.06.2017 11:26
  • 293 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Заури Махарадзе
© ФК Олимпик. Заури Махарадзе

Голкипер «Олимпика» Заури Махарадзе рассказал о том, мог бы он покинуть донецкий клуб.

«Меня неоднократно звали в «Шахтер». Я отказывался, но меня отправили туда тренироваться. Тренеры спрашивают: «Ты у нас вообще планируешь оставаться»? Я говорю, что не хочу. Так и не остался. Если же говорить конкретно о каких-то предложениях, то пока их не было», – рассказал Махарадзе.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.