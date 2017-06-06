Календарь Лиги Европы-2017/18

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Зидан утверждается в тренерской элите 12:00 — rokkino Я думаю,Кварцяный и такую бы команду угробил.Это недотренер,для детей,но никак для звезд

Данни уходит из Зенита 11:46 — twop Ага, і всі чоловіки їдуть тобі дачу будувать, а всі тьолки працюють проститутками й смокчуть тоб...