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Календарь Лиги Европы-2017/18

Первая жеребьевка - уже 19-го июня, финал - в мае на «Стад-де-Лион»

  • 06.06.2017 11:09
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Метки
Euro2016.cc. Стад-де-Лион
© Euro2016.cc. Стад-де-Лион
УЕФА опубликовал календарь второго по значимости клубного турнира.

Календарь Лиги Европы УЕФА-2017-18
19.06.17: Жеребьевка первого и второго отборочных раундов
29.06.17: Первый отборочный раунд, первые матчи
06.07.17: Первый отборочный раунд, ответные матчи
13.07.17: Второй отборочный раунд, первые матчи

14.07.17: Жеребьевка третьего отборочного раунда
20.07.17: Второй отборочный раунд, ответные матчи
27.07.17: Третий отборочный раунд, первые матчи
03.08.17: Третий отборочный раунд, ответные матчи
04.08.17: Раунд плей-офф
17.08.17: Раунд плей-офф, первые матчи
24.08.17: Раунд плей-офф, ответные матчи
 
25.08.17: Жеребьевка руппового этапа
14.09.17: Групповой этап, первый тур
28.09.17: Групповой этап, второй тур
19.10.17: Групповой этап, третий тур
02.11.17: Групповой этап, четвертый тур
23.11.17: Групповой этап, пятый тур
07.12.17: Групповой этап, шестой тур

11.12.17: Жеребьевка 1/16 финала
15.02.18: 1/16 финала, первые матчи
22.02.18: 1/16 финала, ответные матчи

23.02.18: Жеребьевка 1/8 финала
08.03.18: 1/8 финала, первые матчи
15.03.18: 1/8 финала, ответные матчи

16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала
05.04.18: 1/4 финала, первые матчи
12.04.18: 1/4 финала, ответные матчи

13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала
26.04.18: 1/2 финала, первые матчи
03.05.18: 1/2 финала, ответные матчи

16.05.18: Финал («Стад-де-Лион», Лион)

Даты жеребьевок носят предварительный характер и должны быть подтверждены УЕФА.

Источник — УЕФА

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