Арсенал ведет борьбу за Мбаппе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер и исполнительный директор «канониров» Иван Газидис были замечены в Ницце, куда, как предполагается, прибыли на переговоры с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

Если 18-летний соотечественник Венгера и решит покинуть «Монако» этим летом, то его наиболее вероятным направлением станет «Реал», о симпатиях к которому Мбаппе не боится говорить.

Однако Арсен считает, что «Арсенал» является более подходящим местом для дальнейшего развития юного футболиста. В отличие от «Реала», «канониры» готовы пообещать Килиану регулярную игровую практику в следующем сезоне.

За француза, интерес к которому также приписывают «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» будет готов выложить не менее 100 миллионов евро (88 млн. фунтов).

Добавим, что визит боссов «Арсенала» во Францию может быть вызван переговорами не только с Мбаппе, но и с его одноклубником Тома Лемаром.