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Роман Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций

Полузащитник «Спартака» получил травму в матче за сборную

  • 06.06.2017 10:55
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ВТБ России. Роман Зобнин
© ВТБ России. Роман Зобнин
23-летний полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0).
 
Футболисту нужна операция – у него повреждены связки колена. В ближайшее время хавбек отправится в одну из европейских клиник. Окончательный диагноз и метод операционного лечения будут установлены на месте. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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