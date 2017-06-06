Роман Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций

23-летний полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0).

Футболисту нужна операция – у него повреждены связки колена. В ближайшее время хавбек отправится в одну из европейских клиник. Окончательный диагноз и метод операционного лечения будут установлены на месте. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.