Евгений КОНОПЛЯНКА: «Шальке для меня сейчас – это яма»

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка заявил, что готов покинуть немецкий клуб.
«Я готов уйти из любой команды, где я не играю. Даже если бы это была «Барселона». Неважно, какая это будет команда. Готов пойти куда угодно, главное – играть.
Я бы ни за что не покинул «Севилью», если бы знал, что попаду в такую яму. Для меня сейчас это яма. Если тренер остается, то я 100% ухожу», – сказал Коноплянка.
Источник — ТК Футбол
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---Начинай считать сколько статей уже вышло про Коноплянку и сколько еще выйдет.
---Лозунг:-Не дня без Коноплянки. Проснулся -посмотри,что и как сказал Коноплянка.Не забудь вечером пересмотреть,может еще,что то сказал или выставил фото из бани и т.д.
---Лучше были бы новости про него,как он забил классный мяч,отфеерил в матче,что вытворял на поле.Ну зачем выкладывать постоянные его реплики.
---Уже и так давно понятно,что он расстроенных чувствах,но интересно он сам задается вопросом от том,что может все проблемы в нем самом,а не в тренерах и командах
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