Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Шальке для меня сейчас – это яма»

Украинский хавбек готов перейти в любую команду, в которой ему дадут играть

  • 06.06.2017 10:53
  • 698 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка заявил, что готов покинуть немецкий клуб.

«Я готов уйти из любой команды, где я не играю. Даже если бы это была «Барселона». Неважно, какая это будет команда. Готов пойти куда угодно, главное – играть.

Я бы ни за что не покинул «Севилью», если бы знал, что попаду в такую яму. Для меня сейчас это яма. Если тренер остается, то я 100% ухожу», – сказал Коноплянка.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Ihor8
    Ihor8, 06.06.2017 11:32
    +2
    Может в чемпионат Бельгии????
    Ссылка
    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 06.06.2017 11:54
    +1
    Ihor8, 06.06.2017 11:32
    Может в чемпионат Бельгии????
    ______________________________
    Или назад,в ЧУ
    Ссылка
    mtitan72
    online
      mtitan72, 06.06.2017 11:57
    -3
    ---Ну кто там статистику вел про статьи в адрес Дарио Срны?
    ---Начинай считать сколько статей уже вышло про Коноплянку и сколько еще выйдет.
    ---Лозунг:-Не дня без Коноплянки. Проснулся -посмотри,что и как сказал Коноплянка.Не забудь вечером пересмотреть,может еще,что то сказал или выставил фото из бани и т.д.
    ---Лучше были бы новости про него,как он забил классный мяч,отфеерил в матче,что вытворял на поле.Ну зачем выкладывать постоянные его реплики.

    ---Уже и так давно понятно,что он расстроенных чувствах,но интересно он сам задается вопросом от том,что может все проблемы в нем самом,а не в тренерах и командах
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.