Евгений КОНОПЛЯНКА: «Шальке для меня сейчас – это яма»

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка заявил, что готов покинуть немецкий клуб.

«Я готов уйти из любой команды, где я не играю. Даже если бы это была «Барселона». Неважно, какая это будет команда. Готов пойти куда угодно, главное – играть.

Я бы ни за что не покинул «Севилью», если бы знал, что попаду в такую яму. Для меня сейчас это яма. Если тренер остается, то я 100% ухожу», – сказал Коноплянка.