Суркис выбирал между Хацкевичем и тремя другими кандидатами

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что Александр Хацкевич был далеко не единственным претендентом на пост рулевого киевского «Динамо» после того, как стало известно, что контракт с Сергеем Ребровым не будет продлен.
«Вас очень интересует, рассматривались ли другие кандидатуры на пост главного тренера? Отвечу — конечно. Минимум три.
Однако один специалист занят, другой — не может занять этот пост по иным, но очень суровым причинам, третий — вроде как и можно было бы, но...
Не исключаю, что претендентов и больше было, но о том мне неведомо», — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».
Источник — MatchDay
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