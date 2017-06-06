Суркис выбирал между Хацкевичем и тремя другими кандидатами

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что Александр Хацкевич был далеко не единственным претендентом на пост рулевого киевского «Динамо» после того, как стало известно, что контракт с Сергеем Ребровым не будет продлен.

«Вас очень интересует, рассматривались ли другие кандидатуры на пост главного тренера? Отвечу — конечно. Минимум три.

Однако один специалист занят, другой — не может занять этот пост по иным, но очень суровым причинам, третий — вроде как и можно было бы, но...

Не исключаю, что претендентов и больше было, но о том мне неведомо», — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».