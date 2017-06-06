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Суркис выбирал между Хацкевичем и тремя другими кандидатами

Белорусский специалист не был единственным претендентом на пост главного тренера «Динамо»

  • 06.06.2017 10:51
  • 2973 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что Александр Хацкевич был далеко не единственным претендентом на пост рулевого киевского «Динамо» после того, как стало известно, что контракт с Сергеем Ребровым не будет продлен.

«Вас очень интересует, рассматривались ли другие кандидатуры на пост главного тренера? Отвечу — конечно. Минимум три.

Однако один специалист занят, другой — не может занять этот пост по иным, но очень суровым причинам, третий — вроде как и можно было бы, но...

Не исключаю, что претендентов и больше было, но о том мне неведомо», — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Ihor8
    Ihor8, 06.06.2017 11:03
    +10
    Пишу о том не знаю о чем. Где фамилии??????????????????????
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    vasyan86
      vasyan86, 06.06.2017 11:21
    +8
    Второй надоел, третьего забыла, четвертый исчез во вторник, о первом вообще ничего не помню...
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    Jeck
    online
      Jeck, 06.06.2017 11:21
    +1
    Прізвища в студію
    Ссылка
    Dima Any
      Dima Any, 06.06.2017 11:34
    +4
    Стаття ні про що
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 06.06.2017 11:34
    +1
    бредятина неполноценного.
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    kvlad200760
      kvlad200760, 06.06.2017 11:38
    -1
    Шо воно меле???Взагалі навіщо редактора журналу обирати до ФФУ? Він журналіст,суто спортивний журналіст,а в ФФУ потрібні функціонери.А рахуватися на посту аби плести такі нісенітниці багато розуму не треба.Він напевнге і сам не зрозумів що написав.Скорше за все що кандидатів було аж один Хацкевич,і то слава Богу що дав згоду тренувати команду.
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