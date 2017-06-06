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Ромелу Лукаку определился с будущим

Форвард «Эвертона» знает, где будет играть в будущем сезоне

  • 06.06.2017 10:47
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skysports.com. Ромелу Лукаку
© skysports.com. Ромелу Лукаку
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку до сих пор не подписал новый контракт с клубом (а действующий истекает через год). Однако он заявил, что полностью определился со своим будущим.
 
«Мой агент знает, что произойдёт. Я уже определился со своим будущим. Как только всё уладим, вы об этом узнаете», — сказал бельгиец после победы над сборной Чехии (2:1). К слову, победу он посвятил погибшему на тренировке Шейку Тьоте, с которым вместе начинал играть в академии «Андерлехта».
 
Напомним, Лукаку не спешил продлевать контракт с ливерпульским клубом, желая поиграть в Лиге чемпионов. На Ромелу претендуют сразу несколько клубов, но главными фаворитами называют «Ювентус» и «Челси». Цена на одного из лучших бомбардирова АПЛ (Лукаку забил 25 мячей - больше только у Гарри Кэйна) составит не менее 100 млн фунтов.

Источник — Sky Sports

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