Ромелу Лукаку определился с будущим

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку до сих пор не подписал новый контракт с клубом (а действующий истекает через год). Однако он заявил, что полностью определился со своим будущим.

«Мой агент знает, что произойдёт. Я уже определился со своим будущим. Как только всё уладим, вы об этом узнаете», — сказал бельгиец после победы над сборной Чехии (2:1). К слову, победу он посвятил погибшему на тренировке Шейку Тьоте , с которым вместе начинал играть в академии «Андерлехта».

Напомним, Лукаку не спешил продлевать контракт с ливерпульским клубом, желая поиграть в Лиге чемпионов. На Ромелу претендуют сразу несколько клубов, но главными фаворитами называют «Ювентус» и «Челси». Цена на одного из лучших бомбардирова АПЛ (Лукаку забил 25 мячей - больше только у Гарри Кэйна) составит не менее 100 млн фунтов.