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Чайковский перейдет из Зари в Анжи

Украинский футболист договорился с российским клубом

  • 06.06.2017 10:36
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  • 1 комментария
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ФК Заря. Игорь Чайковский
© ФК Заря. Игорь Чайковский

«Анжи» достиг договоренности о подписании контракта с футболистом луганской «Зари» Игорем Чайковским.

25-летний центральный полузащитник выступал за «Зарю» с 2013 года, сыграв 74 матча и забив три мяча. Ранее Чайковский, финалист Кубка Украины-2015/16, защищал цвета «Ильичевеца», а до этого прошел через систему «Шахтера».

Ранее главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб сообщил, что у Чайковского заканчивается контракт с клубом, и он пока не подписывает новое соглашение. Таким образом, Чайковский может стать игроком «Анжи» в качестве свободного агента.

За махачкалинский клуб также выступает украинский нападающий Филипп Будковский.

Источник — Матч ТВ

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Комментарии
    Aratt
      Aratt, 06.06.2017 10:52
    -1
    Миром рулит бабло, к сожалению....
    Кто будет играть в Заре перед ЛЕ вообще не известно.
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