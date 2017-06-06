Чайковский перейдет из Зари в Анжи

«Анжи» достиг договоренности о подписании контракта с футболистом луганской «Зари» Игорем Чайковским.

25-летний центральный полузащитник выступал за «Зарю» с 2013 года, сыграв 74 матча и забив три мяча. Ранее Чайковский, финалист Кубка Украины-2015/16, защищал цвета «Ильичевеца», а до этого прошел через систему «Шахтера».

Ранее главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб сообщил, что у Чайковского заканчивается контракт с клубом, и он пока не подписывает новое соглашение. Таким образом, Чайковский может стать игроком «Анжи» в качестве свободного агента.

За махачкалинский клуб также выступает украинский нападающий Филипп Будковский.