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Немецкий футбольный союз обсудит с УЕФА ситуацию в Катаре

В Германии обеспокоены перспективами ЧМ-2022

  • 06.06.2017 10:30
  • 476 просмотров
  • 2 комментария
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APASPORT.AZ. Райнхард Гриндель
© APASPORT.AZ. Райнхард Гриндель
Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что организация обсудит ситуацию, связанную с кризисом в Катаре, с УЕФА и правительством Германии. Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма.
 
– Мы обсудим политическую ситуацию в регионе, особенно в Катаре, с федеральным правительством, – заявил Гриндель. - Естественно, эти вопросы будут обсуждаться в тесном контакте с УЕФА. Еще пять лет до старта чемпионата мира, в течение этого времени нужно найти политическое решение, а не угрожать бойкотом. Ясно одно – футбольная общественность должна согласиться, что такие крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают терроризм.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 06.06.2017 11:09
    0
    Готовы уже подхватить.Жуки.
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    juvemu
    juvemu, 06.06.2017 11:43
    +2
    Главный спонсор терроризма в мире - это россия и ее вата, воглаве с пуйлом
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