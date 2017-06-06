Немецкий футбольный союз обсудит с УЕФА ситуацию в Катаре

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что организация обсудит ситуацию, связанную с кризисом в Катаре, с УЕФА и правительством Германии. Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма.
– Мы обсудим политическую ситуацию в регионе, особенно в Катаре, с федеральным правительством, – заявил Гриндель. - Естественно, эти вопросы будут обсуждаться в тесном контакте с УЕФА. Еще пять лет до старта чемпионата мира, в течение этого времени нужно найти политическое решение, а не угрожать бойкотом. Ясно одно – футбольная общественность должна согласиться, что такие крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают терроризм.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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