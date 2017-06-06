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Фенербахче дает 4 млн евро за Вальбуэна

Турецкий клуб хочет подписать полузащитника «Лиона»

  • 06.06.2017 10:24
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Zee News. Матье Вальбуэна
© Zee News. Матье Вальбуэна
Хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна может перейти в турецкий «Фенербахче» в первый же день трансферного окна.
 
Боссы стамбульского клуба уже побывали в Лионе и договорились со своими французскими коллегами. Сообщается, что «Фенербахче» готов раскошелиться на 4 млн евро и предложит 32-летнему французу контракт на 3 или 4 года. «Лион» не готов подписывать с полузащитником соглашение на столь длительный срок, поэтому сделка может быть оформлена уже 9-го июня.

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