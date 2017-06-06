Фенербахче дает 4 млн евро за Вальбуэна

Хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна может перейти в турецкий «Фенербахче» в первый же день трансферного окна.
Боссы стамбульского клуба уже побывали в Лионе и договорились со своими французскими коллегами. Сообщается, что «Фенербахче» готов раскошелиться на 4 млн евро и предложит 32-летнему французу контракт на 3 или 4 года. «Лион» не готов подписывать с полузащитником соглашение на столь длительный срок, поэтому сделка может быть оформлена уже 9-го июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.