Фенербахче дает 4 млн евро за Вальбуэна

Хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна может перейти в турецкий «Фенербахче» в первый же день трансферного окна.

Боссы стамбульского клуба уже побывали в Лионе и договорились со своими французскими коллегами. Сообщается, что «Фенербахче» готов раскошелиться на 4 млн евро и предложит 32-летнему французу контракт на 3 или 4 года. «Лион» не готов подписывать с полузащитником соглашение на столь длительный срок, поэтому сделка может быть оформлена уже 9-го июня.