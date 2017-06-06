Украина - Мальта. Анонс

Сегодняшний соперник сборной Украины в товарищеском поединке хоть и считается карликом мирового футбола, но уже давно перестал быть коллективом, который проигрывает свои поединки с дикой разницей голов. В отборе на Евро-2016 Мальта, руководимая итальянским аленаторе Пьетро Жедином, успела потрепать нервы Хорватии, проиграв с разницей в один гол, и едва не отобрать очки у Скуадры Адзурры, пропустив единственный гол от Грациано Пелле на 69-й минуте игры. Между этими играми были ничьи с крепкими командами Азербайджана, Молдовы и Эстонии, которые еще раз дали понять тот факт, что в Европе не осталось слабых команд.

Тем не менее, этот фактор играет только на руку команде Андрея Шевченко, которой предстоит опробовать игру первым номером против оборонительного соперника. Это именно та модель игры, которая будет использоваться и в матче против Финляндии в Тампере. Тактическое построение из пяти защитников усложнит задачу атакующей группе игроков сборной Украины и наверняка Шевченко бросит в бой дополнительного атакующего хавбека, коим может стать Руслан Малиновский. Полузащитник «Генка» может пригодится не только в созидании, но и в исполнении штрафных ударов, чего так в последнее время не хватает нашей сборной.

На предматчевой пресс-конференции наставник сборной Украины уверил в том, что в этом матче даст возможность всем (или почти всем) проявить себя на поле. Возможно, некоторые игроки сборной получат больше игровой практики в свете того, что не имели ее в своих клубах, однако еще в этом матче Шевченко и его помощникам необходимо понять, на кого они будут рассчитывать 11 июня в Тампере.

Пока что под вопросом участие едва ли не единственного правого защитника сборной Богдана Бутко. Небольшое повреждение получил и Артем Довбык, однако еще понедельник начал работать в общей группе. По остальным позициям вопросов возникать не должно, даже несмотря на то, что раньше времени сборную из-за повреждения покинул Денис Гармаш, неплохо проведший концовку сезона в составе киевского «Динамо».

Максим ГРОЗНЫЙ

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Морозюк, Кучер, Ракицкий, Соболь - Степаненко - Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Коноплянка - Селезнев.

Мальта: Хогг - Аттард, Мускат, Магри, Камиллери, Зерафа - Фенех, Скиберрас, Гамбин - Фарруджа, Скембри.

Не сыграют: Денис Гармаш.

Под вопросом: Богдан Бутко, Артем Довбык.