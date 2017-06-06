Артем БЕСЕДИН: «Сборной нужно побеждать в оставшихся матчах»

Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч с Мальтой, который является одним из этапов подготовки подопечных Андрея Шевченко к поединку отбора ЧМ-2018 против Финляндии. Накануне игры с мальтийцами на вопросы корреспондента ответил нападающий сине-желтых Артем БЕСЕДИН.

— Артем, команда уже работает в Австрии. Как настроение?

— Все в порядке. Готовимся к матчу с Мальтой, в котором хотим добиться максимального результата, ведь победа позволит с хорошими эмоциями подойти к противостоянию с финнами.

— Динамовцам, и тебе в частности, тяжело после не совсем удачного сезона перестраиваться на работу в сборной?

— Конечно, осадок остался, но профессионал должен забывать клубные проблемы, приезжая в национальную команду. Здесь все объединены одной целью — выиграть в ближайшем поединке.

Потом уже можно анализировать ошибки прошлого сезона и делать соответствующие выводы, чтобы в будущем постараться исправить ситуацию. Есть уверенность, что с новым тренерским штабом у Динамо в следующем чемпионате все наладится.

«С Артемом Довбыком выступали в молодежке…»

— Сейчас в сборной трое нападающих — Беседин, Селезнев и Довбык. Чувствуется конкуренция?

— Безусловно. Но главное, что она здоровая. Интересно соревноваться с такими футболистами — зрелым мастером Евгением Селезневым и молодым Артемом Довбыком. Это своего рода опыт, который помогает расти.

— С форвардом Днепра вы практически одногодки. Хорошо его знаешь?

— Достаточно. Мы вместе выступали в молодежной сборной.

— Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко — нападающий. Делится ли он с нынешними форвардами сборной какой-то эксклюзивной информацией?

— Я не знаю, эксклюзивная ли это информация, но Андрей Николаевич всегда находится в тренировочном процессе, указывает на ошибки, говорит, что лучше сделать в той или иной ситуации. Это очень удобно и полезно, когда тренер всегда рядом, тем более всем известно, какую футбольную школу прошел наш наставник.

Не проблема во время занятия задать ему вопрос, он все популярно расскажет и покажет.

«Нам кровь из носу нужно побеждать в оставшихся матчах»

— В товарищеском матче с Мальтой рассчитываешь выйти на поле?

— Я всегда хочу играть и готов помогать сборной. Но попаду ли я в состав — это уже зависит от тренеров.

— О важности этого спарринга не стоит и говорить?

— Конечно. Помимо возможности провести тактические эксперименты, хочется победить, чтобы, как я уже говорил, в как можно лучшем настроении готовиться к поединку в Тампере.

— Что можешь сказать о сборной Финляндии?

— Прежде всего это очень организованная команда. Финны всегда хорошо готовы к физической борьбе, неплохо обороняются. Как таковых звезд европейского масштаба у них нет, но зато есть сплоченный коллектив. Думаю, должна получиться хорошая игра.

— Задавать вопрос, что может означать для сборной Украины невыигрыш в Тампере, не стоит?

— Вы верно сказали. Мысли об осечке даже допускать не хочется. Нам кровь из носу нужно побеждать в оставшихся матчах, чтобы рассчитывать на удачный исход борьбы в отборочной группе.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК