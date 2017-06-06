Артем БЕСЕДИН: «Сборной нужно побеждать в оставшихся матчах»

Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч с Мальтой, который является одним из этапов подготовки подопечных Андрея Шевченко к поединку отбора ЧМ-2018 против Финляндии. Накануне игры с мальтийцами на вопросы корреспондента ответил нападающий сине-желтых Артем БЕСЕДИН.
— Артем, команда уже работает в Австрии. Как настроение?
— Все в порядке. Готовимся к матчу с Мальтой, в котором хотим добиться максимального результата, ведь победа позволит с хорошими эмоциями подойти к противостоянию с финнами.
— Динамовцам, и тебе в частности, тяжело после не совсем удачного сезона перестраиваться на работу в сборной?
— Конечно, осадок остался, но профессионал должен забывать клубные проблемы, приезжая в национальную команду. Здесь все объединены одной целью — выиграть в ближайшем поединке.
Потом уже можно анализировать ошибки прошлого сезона и делать соответствующие выводы, чтобы в будущем постараться исправить ситуацию. Есть уверенность, что с новым тренерским штабом у Динамо в следующем чемпионате все наладится.
«С Артемом Довбыком выступали в молодежке…»
— Сейчас в сборной трое нападающих — Беседин, Селезнев и Довбык. Чувствуется конкуренция?
— Безусловно. Но главное, что она здоровая. Интересно соревноваться с такими футболистами — зрелым мастером Евгением Селезневым и молодым Артемом Довбыком. Это своего рода опыт, который помогает расти.
— С форвардом Днепра вы практически одногодки. Хорошо его знаешь?
— Достаточно. Мы вместе выступали в молодежной сборной.
— Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко — нападающий. Делится ли он с нынешними форвардами сборной какой-то эксклюзивной информацией?
— Я не знаю, эксклюзивная ли это информация, но Андрей Николаевич всегда находится в тренировочном процессе, указывает на ошибки, говорит, что лучше сделать в той или иной ситуации. Это очень удобно и полезно, когда тренер всегда рядом, тем более всем известно, какую футбольную школу прошел наш наставник.
Не проблема во время занятия задать ему вопрос, он все популярно расскажет и покажет.
«Нам кровь из носу нужно побеждать в оставшихся матчах»
— В товарищеском матче с Мальтой рассчитываешь выйти на поле?
— Я всегда хочу играть и готов помогать сборной. Но попаду ли я в состав — это уже зависит от тренеров.
— О важности этого спарринга не стоит и говорить?
— Конечно. Помимо возможности провести тактические эксперименты, хочется победить, чтобы, как я уже говорил, в как можно лучшем настроении готовиться к поединку в Тампере.
— Что можешь сказать о сборной Финляндии?
— Прежде всего это очень организованная команда. Финны всегда хорошо готовы к физической борьбе, неплохо обороняются. Как таковых звезд европейского масштаба у них нет, но зато есть сплоченный коллектив. Думаю, должна получиться хорошая игра.
— Задавать вопрос, что может означать для сборной Украины невыигрыш в Тампере, не стоит?
— Вы верно сказали. Мысли об осечке даже допускать не хочется. Нам кровь из носу нужно побеждать в оставшихся матчах, чтобы рассчитывать на удачный исход борьбы в отборочной группе.
Сергей ДЕМЬЯНЧУК
Источник — zbirna.com
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