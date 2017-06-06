Спалетти начнет переговоры с Интером

Лучано Спаллетти сегодня вылетает в Китай для переговоров с владельцами миланского «Интера».
Тренер не стал продлевать контракт с «Ромой», с которой финишировал на втором месте в Серии А. Он уже согласовал двухлетний контракт с «Интером», согласно которому будет получать 4 млн евро за сезон. Осталось только уладить формальности с китайскими владельцами клуба, и на следующей неделе 58-летний специалист официально возглавит команду.
Источник — Football-italia
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