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Минское Динамо обзавелось новым титульным спонсором

Семикратный чемпион Беларуси подписал соглашение с новым спонсором

  • 06.06.2017 09:04
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Минское Динамо обзавелось новым титульным спонсором
В Беларуси МакДональдс является официальным партнером Национального олимпийского комитета, долгое время плодотворно сотрудничал с Федерацией хоккея Республики Беларусь. Ярким событием стало проведение в Минске в мае 2014 года чемпионата мира по хоккею, официальным спонсором которого также выступал МакДональдс. Еще одним этапом поддержки белорусского спорта для компании становится сотрудничество со старейшим футбольным клубом Беларуси – минским «Динамо».
 
«Нам очень приятно осознавать, что в легендарной истории минского «Динамо» появился – я надеюсь, надолго появился – такой партнер с мировым именем, как МакДональдс. Для нашего клуба, отмечающего в этом году свое 90-летие, заключение спонсорского соглашения с МакДональдс – действительно знаменательное событие. Два ярких бренда объединяются, чтобы приносить друг другу пользу», – прокомментировал подписание соглашения коммерческий директор ЗАО «ФК «Динамо-Минск» Сергей Перников.

Источник — ФК Динамо Минск

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