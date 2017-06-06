Харт может заменить Де Хеа в Манчестер Юнайтед

Конешно еще хочется на бой Кличко глянуть,но без Стюарда на Джошуа лучше не идти второй раз.

Нашли кого слушать, этого клоуна. Снимаю команду с чемпионата, не снимаю. Играю, не играю

А для чого Євгенку гроші після України?

Євгенка оштрафують, а він забухає...

А если бы промолчал, то имел бы ту же аренду, но без штрафа.

Не похоже на Женю. Думаю агент научил. Ну а цель проста - чтоб отправили побыстрей в аренду.