Харт может заменить Де Хеа в Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готовится к уходу голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.
В случае, если футболист решится на переход в мадридский «Реал», клуб попробует приобрести игрока «Манчестер Сити» Джо Харта, у которого сложились непростые отношения с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.
Помимо англичанина, в список возможных приглашений вошли Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и Самир Ханданович («Интер»).
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы продать Де Хеа за 80 млн фунтов.
Источник — Советский спорт
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