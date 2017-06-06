ЧМ-2022 под угрозой срыва

Саудовская Аравия присоединяется к другим странам, которые объявили блокаду Катара, страны, выбранной хозяйкой чемпионата мира-2022.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли единственный наземный маршрут на территорию Катара и отказались разрешить использование своих морских портов и воздушного пространства для связи с государством.

Причиной стала «поддержка Катаром различных террористических и сектантских групп, направленных на дестабилизацию региона». Все это ставит под сомнение успешное проведение Мундиаля в 2022-м году в Дохе.

Катар свою связь с террористами категорически отрицает. В ФИФА от комментариев ситуации отказались.