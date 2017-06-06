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ЧМ-2022 под угрозой срыва

Саудовская Аравия присоединяется к блокаде Катара

  • 06.06.2017 08:35
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H&#252;rriyet Daily News
© H&#252;rriyet Daily News

Саудовская Аравия присоединяется к другим странам, которые объявили блокаду Катара, страны, выбранной хозяйкой чемпионата мира-2022.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли единственный наземный маршрут на территорию Катара и отказались разрешить использование своих морских портов и воздушного пространства для связи с государством. 
 
Причиной стала «поддержка Катаром различных террористических и сектантских групп, направленных на дестабилизацию региона». Все это ставит под сомнение успешное проведение Мундиаля в 2022-м году в Дохе.
 
Катар свою связь с террористами категорически отрицает. В ФИФА от комментариев ситуации отказались.

Источник — The Guardian

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