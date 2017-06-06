Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ювентус продлит контракт с Аллегри

Наставник продлит соглашение с туринским клубом до 2019-го

  • 06.06.2017 08:21
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри и Джузеппе Маротта
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри и Джузеппе Маротта
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продлить контракт с туринским клубом, куда он пришел в 2014-м.
 
Действующее соглашение рассчитано до 30-го июня следующего года, но, скорее всего, его продлят еще на год.
 
Напомним, Аллегри выиграл с «Ювентусом» три чемпионства и три Кубка Италии, причем впервые в истории итальянского футбола команда оформила «Золотой дубль» трижды подряд.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.