Ювентус продлит контракт с Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продлить контракт с туринским клубом, куда он пришел в 2014-м.

Действующее соглашение рассчитано до 30-го июня следующего года, но, скорее всего, его продлят еще на год.

Напомним, Аллегри выиграл с «Ювентусом» три чемпионства и три Кубка Италии, причем впервые в истории итальянского футбола команда оформила «Золотой дубль» трижды подряд.