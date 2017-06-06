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Венгрия — Россия — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча Венгрия — Россия

  • 06.06.2017 07:26
  • 35 просмотров
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В контрольном поединке между сборными Венгрии и России крупную победу одержали россияне:

Источник — Sport.ua

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