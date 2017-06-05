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Збірна України в Австрії: день перший

Команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу против Мальти

  • 05.06.2017 23:40
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ФФУ
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Знайомі села

Менше двох годин у повітрі – і «синьо-жовті» опинилися у вже знайомому їм з попереднього підготовчого табору Граці. Тут не потрібний автобус, щоби дістатися зі злітно-посадкової смуги до приміщення аеропорту: кілька кроків пішки і ви – біля прикордонників. Рейсів до Грацу небагато, тож о 12:30 за європейським часом українські збірники були єдиними пасажирами  і на паспортному контролі та біля  багажної  стрічки. Така «самотність» сприяла швидкому проходженню необхідних після прильоту формальностей. Ще 45 хвилин на автобусі – і команда  прибула у місце призначення. Готель «Фалькенштайнер», розташований у мальовничому селищі Бад Вальтерсдорф. Від цієї австрійської комуни до Бад Татцмансдорфу, де українці готувалися до передньої гри з хорватами наприкінці березня  всього лиш 35 кілометрів. Тому й назви схожі, й природа така ж. Навколо – невеличкі пагорби, вкриті охайними деревцями, спокій і казкові австрійські будиночки. Така атмосфера – просто найкраща для перепочинку після довгої дороги. А це саме те, що було потрібно футболістам по обіді.

Австрійський килим

А ввечері – перше тренування на австрійській землі. Газон місцевого «Терменштадіону» - наче килим: м’який і смарагдовий. «Синьо-жовті» з великим задоволенням ступили на цю футбольну галявину. Гарний настрій і бажання випробувати місцеве поле – головні  відчуття на початку заняття. А  вже потім робота, тренерські завдання і боротьба за місце в «основі». Завтра – товариський матч з Мальтою, який дасть важливу інформацію для  підготовки гравців до відбірного матчу з фінами.

Місце українського тріумфу

Цікавий факт: стадіон, на якому проводитиме свої тренування головна команда – ще наповнений спогадами про нещодавній український тріумф. Саме на «Терменштадіоні» два місяці тому юнацька збірна України U-17 під керівництвом Сергія Попова перемогла у вирішальному матчі еліт-раунду господарів – австрійців, здобувши право на виступ у фінальному турнірі юнацького Євро. 28 березня юні українці забили переможний м‘яч на третій компенсованій хвилині зустріч. До речі, мешкали  тоді обидві збірні – і юнацька, і національна - в одному готелі, у вже згаданому сусідньому Бад Татцмансдорфі. 

Європейці люблять Бад

І це ще не все. Бад Вальтерсдорф  – дуже популярне місце для літніх таборів  європейських клубів та збірних з усього світу. Лондонський «Арсенал» проводив тут свої збори десять років поспіль (востаннє 2014 року). У різні роки на «Терменштадіоні» готувалися до сезону італійська «Рома» з Тотті, англійські «Вест Гем», «Блекберн Роверс», «Лестер», німецькі «Борусія» з Дортмунда та «Вердер» з Бремена, збірні Чехії, Чорногорії, Ізраїлю, Польщі та Нової Зеландії. І це аж ніяк не весь перелік. Ось в такому знаковому місці готуватимуться до чергового відбірному матчу гравці збірної України. Натхнення їм і так не бракує, а особлива футбольна атмосфера даного місця має лише помножити самовіддачу і завзяття.

Источник — Федерация футбола Украины

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