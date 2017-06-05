Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ТМ. Россия всухую разбила Венгрию, Кадар отыграл один тайм

Российская команда отправила в сетку ворот соперника три безответных мяча

  • 05.06.2017 23:31
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
Метки
РФС
© РФС

Товарищеский матч

Венгрия – Россия – 0:3
Голы: Смолов, 20, Эппель, 40, автогол, Полоз, 89

Венгрия: Гулачи, Кадар (Пауло Винисиус, 46), Ланг, Беше, Хандья (Клейс, 46), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Кальмар (Шаллаи, 46), Штьебер (Дьюрчо, 75), Надь, Эппель (Балог, 70), Маркварт.
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Головин, Глушаков, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Жирков (Тарасов, 88), Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).
Предупреждения: Васин (38), Ерохин (48), Маркварт (66), Кляйнхайслер (80)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.