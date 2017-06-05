ТМ. Россия всухую разбила Венгрию, Кадар отыграл один тайм

Товарищеский матч
Венгрия – Россия – 0:3
Голы: Смолов, 20, Эппель, 40, автогол, Полоз, 89
Венгрия: Гулачи, Кадар (Пауло Винисиус, 46), Ланг, Беше, Хандья (Клейс, 46), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Кальмар (Шаллаи, 46), Штьебер (Дьюрчо, 75), Надь, Эппель (Балог, 70), Маркварт.
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Головин, Глушаков, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Жирков (Тарасов, 88), Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).
Предупреждения: Васин (38), Ерохин (48), Маркварт (66), Кляйнхайслер (80)
Источник — Sport.ua
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