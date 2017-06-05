ТМ. Россия всухую разбила Венгрию, Кадар отыграл один тайм

Ну вот вам уровень менеджмента и отношений. С тренером не говорил, реакции не имею, как в таком м...

С одной стороны справедливости ради не помню, что бы Месси или Роналду критиковали своих наставни...

Він його і так на поле не випускав. Думаю, що Женя на х*ю вертів того циркуля за таке відношення ...

Это называется субординация. Если что-то не нравится, то это надо решать внутри команды, а не вын...