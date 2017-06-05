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КОРЗУН: «У Хацкевича каждую тренировку буду проводить как последнюю»

Белорусский полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от прихода нового главного тренера

  • 05.06.2017 23:15
  • 407 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Никита Корзун
© ФК Динамо Киев. Никита Корзун

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Беларуси Никита Корзун во время открытой тренировки национальной команды накануне матча квалификации чемпионата мира-2018 с болгарами заявил, что спокойно воспринял известие о том, что украинский клуб возглавит белорус Александр Хацкевич.

- Всегда приятно приезжать в сборную, давно не видел ребят. Хотя вызов меня удивил: все-таки с апреля не играл в клубе. Так что очень рад. Хочется победить болгар и реабилитироваться за последние поражения.

- Почему ты перестал получать игровую практику в киевском «Динамо»?
- Сам не знаю. Сначала играл, даже выходил в Лиге чемпионов, а потом… Трудно сказать. Не разговаривал с тренером по этому поводу. Может, я что-то не так делал.

- И Ребров ничего не говорил?
- Нет.

- С воодушевлением воспринял новость, что киевское «Динамо» возглавит Александр Хацкевич?
- Спокойно. Приходит новый тренер — и всем игрокам заново придется доказывать свою состоятельность. Поэтому хочется побыстрее отправиться на сбор и заработать право выходить на поле. Все-таки хочется больше играть, а не только тренироваться, как выходило у меня в последние месяцы. Буду проводить каждую тренировку как последнюю.

Источник — Прессбол

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Комментарии
    jetcrow
    online
      jetcrow, 05.06.2017 23:55
    0
    Ну вот вам уровень менеджмента и отношений. С тренером не говорил, реакции не имею, как в таком мире может сложиться судьба игрока? Это всё в корне неверно. Ощущение, что ребята сами по себе, но так не должно быть? Какой коллектив можно построить без отношений, а на чистой селлекции?
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