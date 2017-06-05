КОРЗУН: «У Хацкевича каждую тренировку буду проводить как последнюю»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Беларуси Никита Корзун во время открытой тренировки национальной команды накануне матча квалификации чемпионата мира-2018 с болгарами заявил, что спокойно воспринял известие о том, что украинский клуб возглавит белорус Александр Хацкевич.

- Всегда приятно приезжать в сборную, давно не видел ребят. Хотя вызов меня удивил: все-таки с апреля не играл в клубе. Так что очень рад. Хочется победить болгар и реабилитироваться за последние поражения.

- Почему ты перестал получать игровую практику в киевском «Динамо»?

- Сам не знаю. Сначала играл, даже выходил в Лиге чемпионов, а потом… Трудно сказать. Не разговаривал с тренером по этому поводу. Может, я что-то не так делал.

- И Ребров ничего не говорил?

- Нет.

- С воодушевлением воспринял новость, что киевское «Динамо» возглавит Александр Хацкевич?

- Спокойно. Приходит новый тренер — и всем игрокам заново придется доказывать свою состоятельность. Поэтому хочется побыстрее отправиться на сбор и заработать право выходить на поле. Все-таки хочется больше играть, а не только тренироваться, как выходило у меня в последние месяцы. Буду проводить каждую тренировку как последнюю.