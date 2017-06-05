В Тосно еще не определились с будущим Милевского

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отметил, что решение по поводу нападающего Артема Милевского пока не принято. Ранее стало известно, что украинец может покинуть команду из Ленинградской области.

«Решение по Артёму Милевскому пока не принято. Сейчас он находится на сборах с командой. Я пока в Питере, но 8 июня приеду на сборы. Тогда будем разговаривать и принимать коллегиальное решение с тренерским штабом по Милевскому», – сказал Матюшенко.

Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года. По итогам сезона-2016/17 «Тосно» вышел в Премьер-Лигу.