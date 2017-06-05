Канал UA:Перший может стать транслятором матчей УПЛ

Общественный канал «UA:Перший» в следующем сезоне может стать транслятором матчей украинской премьер-лиги.

Именно о нем говорил на днях президент УПЛ Владимир Генинсон, когда рассказывал о возможном едином пуле канала «Футбол» и еще одного транслятора.

Ожидается, что каналы вместе заплатят клубам около 150 млн гривен (в прошлом году «Футбол» и «2+2» предлагали клубам 102 млн, но они отказались).

Впрочем, как сообщают источники, сделка далека от завершения. «UA:Перший» хочет получить домашние матчи «Динамо». Но у киевлян и нескольких других клубов остаются договоренности с каналом «2+2».

Еще одна проблема – премьер-лига и ФФУ до сих пор не продлили договор, согласно которому УПЛ может распоряжаться телевизионными правами клубов. Старый истекает 1 июля.