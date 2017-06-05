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Канал UA:Перший может стать транслятором матчей УПЛ

Но сделка о едином пуле с каналом «Футбол» пока далека от завершения

  • 05.06.2017 22:50
  • 713 просмотров
  • 2 комментария
Метки
upl.ua
© upl.ua

Общественный канал «UA:Перший» в следующем сезоне может стать транслятором матчей украинской премьер-лиги.

Именно о нем говорил на днях президент УПЛ Владимир Генинсон, когда рассказывал о возможном едином пуле канала «Футбол» и еще одного транслятора.

Ожидается, что каналы вместе заплатят клубам около 150 млн гривен (в прошлом году «Футбол» и «2+2» предлагали клубам 102 млн, но они отказались).

Впрочем, как сообщают источники, сделка далека от завершения. «UA:Перший» хочет получить домашние матчи «Динамо». Но у киевлян и нескольких других клубов остаются договоренности с каналом «2+2».

Еще одна проблема – премьер-лига и ФФУ до сих пор не продлили договор, согласно которому УПЛ может распоряжаться телевизионными правами клубов. Старый истекает 1 июля.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    savchuk1978
      savchuk1978, 05.06.2017 23:23
    -1
    Якщо буде транслювати канал "Село і люди", доведеться звук вимикати.
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    Jeck
    online
      Jeck, 05.06.2017 23:33
    +1
    Савелій буде коментувати
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