Андрей ПЯТОВ: «С Финляндией легко не будет»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2018 против Финляндии.

— Все говорили, что ключевой для Украины поединок — с Хорватией. Теперь — с Финляндией?

— Я — реалист и не загадываю на будущее. Для меня самая важная — каждая следующая игра, поэтому сейчас вся концентрация — на матче в Тампере.

— При подготовке к предстоящему отборочному поединку чему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уделяет наибольшее внимание?

— Тому, чтобы качественно контролировать мяч, соответственно, больше атаковать, входить в штрафную соперника, поскольку нам нужно забивать. Над этим и работаем, а что из этого получится, узнаем 11 июня.

— На нынешнем сборе наставники вводили какие-то новшества в тренировочном процессе?

— Нет, все идет как обычно. В Киеве у нас было по два занятия в день: утренние тренировки были посвящены тактике, а вечерние проходили в большей динамике, игровых упражнениях…

— Чем тебе запомнились финны прошлой осенью, когда вы принимали их в Одессе?

— Прежде всего — своей неуступчивостью. Легко с этой командой точно не будет. Даже несмотря на то, что у нее в активе всего одно очко. Уверен, для победы хозяева тоже отдадут все силы.

— В этом поединке на первое место выйдет борьба?

— Это важный компонент, но сборная Украины пытается играть в футбол. И если мы будем контролировать мяч, меньше окажется ненужных стыков. Еще раз скажу — нам нужно забивать, поэтому мы постараемся навязать противнику свою игру.

— Невыигрыш в Тампере поставит крест на надежде сине-желтых квалифицироваться на чемпионат мира?

— Крест, думаю, нет, но занять место, позволяющее достичь намеченных целей, будет уже крайне сложно.

— Учитывая расклады в нашей группе, чего ты ждешь от параллельного матча Исландия — Хорватия?

— Я статистикой не занимаюсь. Анализирую игру своей команды. Если все время побеждать, то на другие сборные смотреть не надо будет. А вообще — какой результат окажется в Рейкьявике, такой и придется принять, ни больше ни меньше.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК