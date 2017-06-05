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Дулуб не намерен возвращаться в Крумкачы

Белорусский специалист намерен отработать контракт с «Карпатами»

  • 05.06.2017 22:21
  • 675 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Карпаты. Олег Дулуб
© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб не планирует в новом сезоне возвращаться в «Крумкачы», сообщает программа «День спорта».

У Дулуба действующий четырехлетний контракт с «Карпатами», и он намерен его отработать.

Ранее «Крумкачы» покинул главный тренер Владимир Пятенко.

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 05.06.2017 22:39
    0
    грошей хоче
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 05.06.2017 22:40
    0
    Удачі!
    Ссылка
    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 05.06.2017 22:48
    +1
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