Дулуб не намерен возвращаться в Крумкачы

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб не планирует в новом сезоне возвращаться в «Крумкачы», сообщает программа «День спорта».
У Дулуба действующий четырехлетний контракт с «Карпатами», и он намерен его отработать.
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-"Дулуб намерен вернуться в Карпаты"..
-"Дулуб не намерен уходить из Карпат"
- "Дулуб намерен узнать,что такое Крумкачы"
-"Дулуб не намерен узнать, что такое Крумкачы"..
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