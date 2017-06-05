Данни уходит из Зенита

33-летний португальский полузащитник Мигель Данни покидает «Зенит». Футболист перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» и очень быстро стал своим для петербургских болельщиков — в своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако.

Затем Данни провел в футболке «Зенита» еще 255 матчей, в которых отдавал все силы без остатка. Он внес неоценимый вклад в три чемпионства «Зенита», благодаря чему на клубной эмблеме появилась звезда.

За время карьеры в «Зените» Данни проявил невероятное мужество и силу воли — трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.

Данни в «Зените»

Трехкратный чемпион России

Двукратный обладатель Кубка России

Обладатель Суперкубка УЕФА

Трехкратный обладатель Суперкубка России

6 раз в списке 33 лучших футболистов РФПЛ под № 1