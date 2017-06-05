5 червня в Дніпрі, під головуванням президента ФФУ Андрія Павелка, відбулось міжрегіональне обговорення Концепції розвитку українського футболу. В засіданні також взяли участь перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, технічний директор ФФУ Олег Протасов та керівники федерацій Києва, Запорізької, Дніпропетровської, Черкаської, Донецької та Кіровоградської областей.

З основними положенням «Стратегії-2030» аудиторію ознайомили співробітник компанії «Ернст енд Янг» Сергій Бурак та керівник Служби стратегічного розвитку футболу ФФУ Віталій Навроцький. Далі відбулося обговорення документу, під час якого представники обласних федерацій висловлювали своє бачення удосконалення підходів до організації тренувального процесу в ДЮСШ, реалізації в Україні кращих світових програм підготовки футбольних функціонерів та розвитку масового футболу.

«В українському футболі продовжуються реформи, йде перезавантаження всієї футбольної системи країни. Тому нам так важливо підтримувати постійний зв’язок з усіма регіональними федераціями. «Стратегія-2030» - має стати серйозним стимулом для розвитку спорту №1 в Україні, а без залучення до цієї роботи наших партнерів з областей, це неможливо», - підкреслив Андрій Павелко.

Форум, що відбувся в Дніпрі, є завершальною виїзною сесією з обговорення Концепції розвитку футболу в Україні. Загалом такі зустрічі відбулися у всіх макрорегіонах країни – на Півдні, Сході, Півночі, Заході та в Центрі. У форумах взяли участь представники всіх 26 регіональних федерацій, включаючи м. Київ.

Найближчим часом всі отримані під час сесій пропозиції щодо «Стратегії-2030» будуть ретельно вивчені та систематизовані співробітниками Інституту футболу. Далі документ чекає обговорення в Раді Регіонів та затвердження на засіданні Стратегічного комітету Федерації футболу України.