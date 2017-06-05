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Шальке оштрафует Коноплянку за критику главного тренера клуба

Слова украинского полузащитника в адрес Маркуса Вайнцирля не остались незамеченными в Германии

  • 05.06.2017 21:16
  • 2821 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Witters. Евгений Коноплянка
© Witters. Евгений Коноплянка

Критика, которой украинский хавбек Евгений Коноплянка подверг главного тренера «Шальке» Маркуса Вайнцирля, не осталась без реакции в немецком клубе.

«Коноплянка получит большой штраф», – заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель. При этом Хайдель не назвал точную сумму штрафа для украинского спортсмена, сказав, что хочет сперва лично поговорить с Коноплянкой.

Ранее Евгений в интервью очень нелестно отозвался о наставнике «Шальке» Маркусе Вайнцирле. «Это трусость, он – трус, и я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде. Иначе эта команда будет играть потом во второй лиге», – сказал Коноплянка.

Источник — Bild

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 05.06.2017 21:27
    +4
    Да-там тебе не тут.
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 05.06.2017 21:37
    -5
    Лол, вроде бы свобода слова, а за слова теперь штрафуют
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    saucheur
    online
      saucheur, 05.06.2017 21:40
    +1
    Amil Aliev, 05.06.2017 21:37
    Лол, вроде бы свобода слова, а за слова теперь штрафуют
    это ты про что? про ВК,ОК ?)))
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    zhevaua
      zhevaua, 05.06.2017 21:56
    +2
    Amil Aliev, 05.06.2017 21:37
    Лол, вроде бы свобода слова, а за слова теперь штрафуют

    Такие вещи (официальная критика руководства, клуба и т.д.) в контракте прописаны, если бы они не были прописаны, то штрафов никто бы не мог предъявить.
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    tolik.61fut
      tolik.61fut, 05.06.2017 22:07
    +1
    Да, за базар треба відповідати. Тепер той "циркуль" нашому Женіку до смерті не пробачить. Тепер і на лавку запасних не пустить фашист німчатий.
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