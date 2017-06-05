Шальке оштрафует Коноплянку за критику главного тренера клуба

Критика, которой украинский хавбек Евгений Коноплянка подверг главного тренера «Шальке» Маркуса Вайнцирля, не осталась без реакции в немецком клубе.

«Коноплянка получит большой штраф», – заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель. При этом Хайдель не назвал точную сумму штрафа для украинского спортсмена, сказав, что хочет сперва лично поговорить с Коноплянкой.

Ранее Евгений в интервью очень нелестно отозвался о наставнике «Шальке» Маркусе Вайнцирле. «Это трусость, он – трус, и я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде. Иначе эта команда будет играть потом во второй лиге», – сказал Коноплянка.