Главный тренер Балкан: «Мы предлагали кому-то деньги? Бред!»

Главный тренер «Балкан» Андрей Пархоменко ответил на обвинения почетного президента винницкой «Нивы» Василия Вовка. По словам Вовка, футболистам винницкого клуба руководством «Балкан» было предложено 150 тысяч гривен за хороший результат в матче последнего тура второй лиги против «Реал Фармы».

Матч завершился 1:1, что позволило «Балканам» выйти в плей-офф, где они встретятся с «Сумами».

«От вас впервые слышу о таком. Честно говоря, я в шоке. Всю прошлую неделю я не был в стране, сейчас едем на выезд в Сумы и для меня такая информация очень удивительна.

Чтобы мы кому-то что-то предлагали? Это вообще какой-то бред! В общем, кратко – без комментариев. Мы играем в футбол, и наш клуб только за честную игру!», – заявил Пархоменко.