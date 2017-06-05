Главный тренер Балкан: «Мы предлагали кому-то деньги? Бред!»

Главный тренер «Балкан» Андрей Пархоменко ответил на обвинения почетного президента винницкой «Нивы» Василия Вовка. По словам Вовка, футболистам винницкого клуба руководством «Балкан» было предложено 150 тысяч гривен за хороший результат в матче последнего тура второй лиги против «Реал Фармы».
Матч завершился 1:1, что позволило «Балканам» выйти в плей-офф, где они встретятся с «Сумами».
«От вас впервые слышу о таком. Честно говоря, я в шоке. Всю прошлую неделю я не был в стране, сейчас едем на выезд в Сумы и для меня такая информация очень удивительна.
Чтобы мы кому-то что-то предлагали? Это вообще какой-то бред! В общем, кратко – без комментариев. Мы играем в футбол, и наш клуб только за честную игру!», – заявил Пархоменко.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.