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Главный тренер Балкан: «Мы предлагали кому-то деньги? Бред!»

Андрей Пархоменко опроверг обвинения почетного президента винницкой «Нивы» Василия Вовка

  • 05.06.2017 20:50
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ФК Днепр. Андрей Пархоменко
© ФК Днепр. Андрей Пархоменко

Главный тренер «Балкан» Андрей Пархоменко ответил на обвинения почетного президента винницкой «Нивы» Василия Вовка. По словам Вовка, футболистам винницкого клуба руководством «Балкан» было предложено 150 тысяч гривен за хороший результат в матче последнего тура второй лиги против «Реал Фармы».

Матч завершился 1:1, что позволило «Балканам» выйти в плей-офф, где они встретятся с «Сумами».

«От вас впервые слышу о таком. Честно говоря, я в шоке. Всю прошлую неделю я не был в стране, сейчас едем на выезд в Сумы и для меня такая информация очень удивительна.

Чтобы мы кому-то что-то предлагали? Это вообще какой-то бред! В общем, кратко – без комментариев. Мы играем в футбол, и наш клуб только за честную игру!», – заявил Пархоменко.

Источник — Sportarena

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