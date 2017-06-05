Ротань может стать игроком Славии

34-летний капитан «Днепра» Руслан Ротань в ближайшее время станет футболистом пражской «Славии».

Эту информацию подтвердил известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, тесно связанный с чешским футболом. Контракт Руслана с пражанами будет рассчитан на полтора года. В данный момент клубы согласовывают формальности. После прохождения медобследования о переходе будет объявлено официально.

«Славия» праздновала победу в завершившемся чемпионате страны, на два очка обойдя «Викторию». В предстоящем сезоне Лиги чемпионов пражане стартуют с 3-го отборочного раунда (путь чемпионов).