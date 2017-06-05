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Ротань может стать игроком Славии

Чешский клуб предлагает опытному украинскому полузащитнику трехлетний контракт

  • 05.06.2017 20:31
  • 698 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

34-летний капитан «Днепра» Руслан Ротань в ближайшее время станет футболистом пражской «Славии».

Эту информацию подтвердил известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, тесно связанный с чешским футболом. Контракт Руслана с пражанами будет рассчитан на полтора года. В данный момент клубы согласовывают формальности. После прохождения медобследования о переходе будет объявлено официально.

«Славия» праздновала победу в завершившемся чемпионате страны, на два очка обойдя «Викторию». В предстоящем сезоне Лиги чемпионов пражане стартуют с 3-го отборочного раунда (путь чемпионов).

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 05.06.2017 20:44
    +1
    вот это интересною но лучше в зарю
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    Денис Соколовский
    online
    Денис Соколовский, 05.06.2017 20:47
    +1
    "Чешский клуб предлагает опытному украинскому полузащитнику трехлетний контракт"

    Думаю тут все таки не трехлетний должно быть.
    Можете удалить комментарий когда исправите.
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