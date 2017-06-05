Ротань может стать игроком Славии

34-летний капитан «Днепра» Руслан Ротань в ближайшее время станет футболистом пражской «Славии».
Эту информацию подтвердил известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, тесно связанный с чешским футболом. Контракт Руслана с пражанами будет рассчитан на полтора года. В данный момент клубы согласовывают формальности. После прохождения медобследования о переходе будет объявлено официально.
«Славия» праздновала победу в завершившемся чемпионате страны, на два очка обойдя «Викторию». В предстоящем сезоне Лиги чемпионов пражане стартуют с 3-го отборочного раунда (путь чемпионов).
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Думаю тут все таки не трехлетний должно быть.
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