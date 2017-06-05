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Президент Ниви: «Балкани пропонували нашим футболістам 150 тисяч грн»

Василь Вовк розповів про хабар, який намагалося дати керівництво футбольного клубу

  • 05.06.2017 20:08
  • 522 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Нива Винница. Василий Вовк
© ФК Нива Винница. Василий Вовк

Почесний президент СФК «Нива-В», генерал-майор Василь Вовк висловив думку, чому «гине український футбол»:

– Завтра відбудеться матч за право грати в 1 лізі («Балкани» – ФК «Суми»). Я вболіваю за обласний центр та вважаю, що не має бути  сільських царьків в професіональному футболі нашої країни. Це його ховає. Саме тому ми не маємо й не будемо мати успіхів в Європі й світі! Керівництво ФК з чудового села Зоря не відповідає українським цінностям. Бо орієнтується тільки на гроші, які й пропонували перед матчем нашим футболістам – у сумі 150 000 гривень! Звертаюсь до шанованого мною президента ПФЛ пана Макарова: хіба нам такий футбол потрібен?

Источник — ФК Нива В

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Комментарии
    dimonlimonov
      dimonlimonov, 05.06.2017 20:26
    +1
    Кто куда кому за что предлагал, факты в студию и в ФФУ. Странное заявление от генерал-майора СБУ, или квалификация уже не та ?
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    doroshuk86
      doroshuk86, 05.06.2017 20:41
    +1
    Піариться падло!!!!
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