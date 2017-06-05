Президент Ниви: «Балкани пропонували нашим футболістам 150 тисяч грн»

Почесний президент СФК «Нива-В», генерал-майор Василь Вовк висловив думку, чому «гине український футбол»:

– Завтра відбудеться матч за право грати в 1 лізі («Балкани» – ФК «Суми»). Я вболіваю за обласний центр та вважаю, що не має бути сільських царьків в професіональному футболі нашої країни. Це його ховає. Саме тому ми не маємо й не будемо мати успіхів в Європі й світі! Керівництво ФК з чудового села Зоря не відповідає українським цінностям. Бо орієнтується тільки на гроші, які й пропонували перед матчем нашим футболістам – у сумі 150 000 гривень! Звертаюсь до шанованого мною президента ПФЛ пана Макарова: хіба нам такий футбол потрібен?