Андрій ШЕВЧЕНКО: «З Мальтою хочемо дати можливість зіграти всім»

Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції напередодні товариської гри із командою Мальти розповів про підготовку «синьо-жовтих» до майбутнього спарингу.



Усі готові до спарингу з Мальтою



На початку спілкування із журналістами Андрій Шевченко відповів на запитання, як команда почувається після перельоту з України до Австрії, а також чи усі викликані футболісти готові взяти участь у товариському матчі з командою Мальти. «Команда прилетіла, все в порядку, всі здорові. У нас є кілька гравців, які перед цим пропустили тренування, але зараз вони в строю. Тому будемо готуватися до завтрашньої гри з Мальтою. Це буде хороший тест для нас, постараємося порадувати уболівальників. Бутко та Довбик? Вони працюватимуть сьогодні у загальній групі. Бутко трохи прихворів, у нього було отруєння. Вчора у нього була легке тренування. Сьогодні він працюватиме на повну силу, і ми визначимо його стан. У Довбика було невелике ушкодження, зараз лікарі сказали, що у нього все нормально, так що він знаходиться в строю», - прокоментував коуч кадрові питання напередодні спарингу з мальтійцями.



Шанс для Коноплянки



Головний тренер «синьо-жовтих» підкреслив, що тренерський штаб отримав вичерпну інформацію щодо функціональних кондицій викликаних гравців. Відзначив Шевченко й хорошу ігрову форму півзахисника Євгена Коноплянки, який останнім часом не мав достатньо ігрової практики у німецькому «Шальке»: «Ми провели низку тренувань в Києві, так що у нас є вся інформація про фізичний стан гравців. Адже ми тренуємося з датчиками, які на сьогоднішній день дозволяють нам мати практично усі дані про те, як хлопці тренуються, яку дистанцію та якій швидкості вони пробігають, як їх серця витримують навантаження. Той же Коноплянка, який практично не мав ігрової практики, перебуває в хорошому фізичному стані. У нього теж буде шанс проявити себе. Для нас матч із Мальтою - важлива гра у плані підготовки до поєдинку з Фінляндією. Постараємося дати зіграти усім виконавцям».



«Можливо, ми трохи змінимо систему гри в матчі з Мальтою, оскільки хочемо дати можливість зіграти всім. Якщо команда зможе адаптуватися, це дасть нам певний сигнал. Ми зможемо подивитися на стан гравців, на зв'язки, які ми напрацьовували на тренуваннях протягом року і короткого мікроциклу. Зважаючи на гру, будемо обирати, який склад вийде на матч з Фінляндією», - сказав Шевченко.



Прикра втрата Гармаша



Після відкритого тренування збірної на НСК «Олімпійський» у перший день збору стало відомо, що півзахисник «Динамо» Денис Гармаш не зможе допомогти національній команді як у спарингу з Мальтою, так і у поєдинку кваліфікації ЧС-2018 з Фінляндією. «Гармаш перебував у хорошій формі, тому нам не вистачатиме Дениса в команді. До травми, яку він отримав, Гармаш був одним з провідних гравців «Динамо». Людина, яка забивала м’ячі і проводила на хорошому рівні кінцівку чемпіонату. Те, що його не буде, для нас - великий мінус. Але ми маємо достатню кількість виконавців, які зможуть замінити його і провести два майбутніх матчі на хорошому рівні», - висловив впевненість наставник «синьо-жовтих».



У фокусі – завершення атак



На запитання, які висновки зробить тренерський штаб збірної з матчу проти Мальти, з якою українці 6 червня зустрінуться на «Арена Меркур Грац» у Граці, Шевченко відповів: «У Мальти є чотири гравці, які виступають в європейських чемпіонатах. Команда - вікова, яка грає в оборонний футбол. Це буде хороший тест для нас. Ми маємо маневрувати, добре міняти фланги та використовувати короткий і середній пас. І, звичайно ж – завершення атак. Наше завдання - спробувати завершити якомога більше моментів. Подивимося на реалізацію і на те, в якому стані знаходяться наші гравці атаки».



Підготовка до матчу з Фінляндією



У передматчевій прес-конференції взяв участь і найуспішніший на сьогоднішній день легіонер «синьо-жовтих» - Руслан Маліновський, який виступає у складі бельгійського «Генка». «В Австрії є всі умови для підготовки. Організація – дуже хороша. Тепер все залежить від нас, потрібно добре підготуватися до гри. Цей поєдинок стане підготовкою до матчу 11 червня, гри з Фінляндією. Важливо добре зіграти проти Мальти. Думаю, позитивний результат у цій зустрічі психологічно допоможе збірній у матчі в Тампере. Тренерський штаб намагається нам показати, що вимагається у майбутніх двох іграх. З нашого боку, ми повинні максимально швидко це все увібрати і перенести з тренувального процесу на поле», - сказав під час зустрічі із мас-медіа Маліновський.