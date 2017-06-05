Гусев может вернуться в Динамо

34-летний украинский полузащитник Олег Гусев может вернуться в киевское «Динамо». Его возвращение стало возможным после того, как команду принял новый тренер Александр Хацкевич.

Гусев покинул «Динамо» в декабре 2016 года. Олег искал клуб для продолжения карьеры в США, однако до сих пор находится в статусе свободного агента.