Гусев может вернуться в Динамо

34-летний украинский полузащитник Олег Гусев может вернуться в киевское «Динамо». Его возвращение стало возможным после того, как команду принял новый тренер Александр Хацкевич.
Гусев покинул «Динамо» в декабре 2016 года. Олег искал клуб для продолжения карьеры в США, однако до сих пор находится в статусе свободного агента.
Источник — Футбол 24
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