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Гусев может вернуться в Динамо

В услугах опытного полузащитника заинтересован наставник киевского клуба Александр Хацкевич

  • 05.06.2017 19:57
  • 2139 просмотров
  • 4 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев

34-летний украинский полузащитник Олег Гусев может вернуться в киевское «Динамо». Его возвращение стало возможным после того, как команду принял новый тренер Александр Хацкевич.

Гусев покинул «Динамо» в декабре 2016 года. Олег искал клуб для продолжения карьеры в США, однако до сих пор находится в статусе свободного агента.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 05.06.2017 20:20
    +3
    Та мог бы он еще! Я за)
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 05.06.2017 20:25
    -2
    seregka1991, 05.06.2017 20:20
    Та мог бы он еще! Я за)
    вчера -да, сегодня возможно, а завтра?
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    ramos2010
      ramos2010, 05.06.2017 20:27
    -2
    Александр Хацкевич по ходу еще не вкурсе, что тренер в Динамо ничего не решает, всем рулит Сурок
    Ссылка
    ZpoRt
    online
      ZpoRt, 05.06.2017 20:50
    +1
    ramos2010, 05.06.2017 20:27
    Александр Хацкевич по ходу еще не вкурсе, что тренер в Динамо ничего не решает, всем рулит Сурок

    Это ты так решил? или ханыгу леоненка послушал?
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