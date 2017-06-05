Матч ТВ: Кучук договорился с Ростовом

«Ростов» возглавит белорусский тренер Леонид Кучук. В субботу 57-летний специалист прилетал в донской город, где провел переговоры с руководством клуба. По предварительным данным, стороны обо всем договорились.

Последним клубом Кучука была каменская «Сталь», занявшая восьмое место в УПЛ в минувшем сезоне. Ранее в России он тренировал «Кубань», с которой дошел до финала Кубка, и «Локомотив», который привел к бронзовым медалям.