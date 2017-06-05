Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матч ТВ: Кучук договорился с Ростовом

Главный тренер «Стали» возглавит российский клуб

  • 05.06.2017 19:43
  • 271 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Леонид Кучук
© ФК Сталь. Леонид Кучук

«Ростов» возглавит белорусский тренер Леонид Кучук. В субботу 57-летний специалист прилетал в донской город, где провел переговоры с руководством клуба. По предварительным данным, стороны обо всем договорились.

Последним клубом Кучука была каменская «Сталь», занявшая восьмое место в УПЛ в минувшем сезоне. Ранее в России он тренировал «Кубань», с которой дошел до финала Кубка, и «Локомотив», который привел к бронзовым медалям.

Источник — Матч ТВ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.