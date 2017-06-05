30-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара Тьоте скончался после тренировки

30-летний опорный полузащитник китайского клуба «Бэйцзин Энтерпрайзес» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тьоте скончался после тренировки.

Футболист почувствовал себя плохо во время занятия, после чего был госпитализирован, но врачи помочь Тьоте не сумели.

За свою карьеру Шейк Тьоте успел поиграть за «Бибо», «Андерлехт», «Роду», «Твенте» и «Ньюкасл». В «Бэйцзин Энтерпрайзес» игрок перешел зимой 2017-го года.