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30-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара Тьоте скончался после тренировки

Врачи не смогли помочь опорному полузащитнику «Бэйцзин Энтерпрайзес»

  • 05.06.2017 19:31
  • 1615 просмотров
  • 4 комментария
Метки
themag.co.uk. Шейк Тьоте
© themag.co.uk. Шейк Тьоте

30-летний опорный полузащитник китайского клуба «Бэйцзин Энтерпрайзес» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тьоте скончался после тренировки.

Футболист почувствовал себя плохо во время занятия, после чего был госпитализирован, но врачи помочь Тьоте не сумели.

За свою карьеру Шейк Тьоте успел поиграть за «Бибо», «Андерлехт», «Роду», «Твенте» и «Ньюкасл». В  «Бэйцзин Энтерпрайзес» игрок перешел зимой 2017-го года.

Источник — BBC

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Комментарии
    cal_mare
      cal_mare, 05.06.2017 19:55
    +10
    Это ужас. Помню этого футболиста, матч Ньюкасла и Арсенала когда с 0:4 сороки отыгрались. И 4-й гол, красивейший, забил Тьоте. Покойся с миром.
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    Brian10
      Brian10, 05.06.2017 20:08
    +3
    Нет слов....В сб.Кот-д'Ивуара всегда выделялся на поле. Умер большой футболист, многие согласятся с этим..
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    vitaha33
      vitaha33, 05.06.2017 20:09
    -1
    Правильно писати Тіоте, хоча це вже значення ніякого немає. Хороший був футболіст...
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    Денис Соколовский
    online
      Денис Соколовский, 05.06.2017 20:52
    0
    Очень хорошо запомнился по играм за Ньюкасл. Читая заголовок думал что это не он.
    Цементировал центр, ещё помню в Football Manager часто покупал его. Действительно большой футболист. Жаль.
    В чем же причина?
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