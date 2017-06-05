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Зенит подписал Нобоа

Бывший футболист «Ростова» перешел в питерский клуб в качестве свободного агента

  • 05.06.2017 19:12
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ФК Зенит. Кристиан Нобоа
© ФК Зенит. Кристиан Нобоа

Экс-игрок «Ростова» Кристиан Нобоа переходит в «Зенит». Соглашение с футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» полузащитник переходит в качестве свободного агента.

Карьеру футболиста начинал в клубе «Эмелек» из своего родного города. В 2007 году подписал контракт с казанским «Рубином», став первым эквадорцем в чемпионате России. В составе казанцев стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С 2012 по 2014 год выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешел в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом». В составе команды Курбана Бердыева стал серебряным призером чемпионата России.

Источник — ФК Зенит

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