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Топ-10 голов Лиги чемпионов

Самым красивым был признан гол, забитый Марио Манджукичем в финале турнира

  • 05.06.2017 19:06
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sporf.com. Марио Манджукич
© sporf.com. Марио Манджукич
Команда технических наблюдателей УЕФА, в которую среди прочих вошли Деян Станкович, Алекс Фергюсон и Иоан Лупеску, выбрала десять лучших голов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17.
 
Топ-10 голов Лиги чемпионов-2016/17
1. Марио Манджукич («Ювентус» - «Реал» 1:4) финал, 03.06.2017
Незабываемый акробатический трюк в главном матче сезона.
2. Каземиро («Реал» - «Наполи» 3:1) первый матч 1/8 финала, 15.02.2017
Красивый гол дальним ударом с полулета.
3. Томас Дилейни («Копенгаген» - «Брюгге» 4:0) групповой этап, 27.09.2016
Мощный удар с лета в верхний угол ворот.
4. Арьен Роббен («Бавария» - «Арсенал» 5:1) первый матч 1/8 финала, 15.02.2017
Эффектная комбинация и великолепный завершающий удар.
5. Гонсало Игуаин («Монако» - «Ювентус» 0:2) первый матч 1/2 финала, 03.05.2017
В этом эпизоде было все: молниеносная атака, изящный проброс, пас пяткой и сложный завершающий удар.
6. Месут Эзил («Лудогорец» - «Арсенал» 2:3) групповой этап, 01.11.2016
Полузащитник «Арсенала» обыграл нескольких соперников и забил в пустые ворота.
7. Антуан Гризманн («Атлетико» - «Ростов» 2:1) групповой этап, 01.11.2016
Забивая первый из cвоих двух голов в матче, Гризманн идеально подстроился под летящий мяч и завершил атаку эффектным ударом.
8. Дани Алвес («Ювентус» - «Монако» 2:1) ответный матч 1/2 финала, 09.05.2017
Очередной великолепный гол ударом с лета из-за пределов штрафной площади.
9. Криштиану Роналду («Реал» - «Спортинг» 2:1) групповой этап, 14.09.2016
Неотразимый удар со штрафного на исходе матча.
10. Алексис Санчес («Арсенал» - «Лудогорец» 6:0) групповой этап, 19.10.2016
Несильный, но очень точный удар через вратаря по замысловатой дуге.
 

Источник — УЕФА

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