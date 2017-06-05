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Восемь игроков Реала - в символической сборной Лиги чемпионов

УЕФА объявил состав символической команды розыгрыша Лиги чемпионов-2016/17

  • 05.06.2017 18:55
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twitter.com/ChampionsLeague
© twitter.com/ChampionsLeague
Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2016/17 выглядит следующим образом:
 
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»);
 
Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»);
 
Полузащитники: Каземиро, Тони Крос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тимуе Бакайоко («Монако»);
 
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовский («Бавария»).

Источник — Sport.ua

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