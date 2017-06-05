Восемь игроков Реала - в символической сборной Лиги чемпионов

Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2016/17 выглядит следующим образом:
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»);
Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»);
Полузащитники: Каземиро, Тони Крос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тимуе Бакайоко («Монако»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовский («Бавария»).
Introducing the official #UCL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers ➡️ https://t.co/P9MngUtfab 👏👏👏 pic.twitter.com/p4fMNJECN9— Champions League (@ChampionsLeague) June 5, 2017
Источник — Sport.ua
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