Сборная Украины прибыла в австрийский Грац, где будет готовиться к матчу отбора ЧМ-2018 против команды Финляндии. Главный тренер команды Андрей Шевченко и игрок Руслан Малиновский раскажут о подготовке игроков к завтрашнему контрольному поединку - против Мальты. Начало - в 18:50.
Источник — Sport.ua
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