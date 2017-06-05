Гвардиолы??? Он шутит что ли? Ту Барселону создал Райкаард от и до. А Гвардиола свой уровень пока...

У Гвардіоли тоді бігала майже вся збірна Іспанії - чемпіони світу та Європи - плюс Мессі. Шикарна...