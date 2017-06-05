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Пресс-конференция Андрея Шевченко. LIVE

Смотрите пресс-конференцию главного тренера сборной Украины

  • 05.06.2017 18:46
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Пресс-конференция Андрея Шевченко. LIVE

Сборная Украины прибыла в австрийский Грац, где будет готовиться к матчу отбора ЧМ-2018 против команды Финляндии. Главный тренер команды Андрей Шевченко и игрок Руслан Малиновский раскажут о подготовке игроков к завтрашнему контрольному поединку - против Мальты. Начало - в 18:50.

 

Источник — Sport.ua

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