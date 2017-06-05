Планы Динамо на межсезонье

Календарным матчем с «Черноморцем», который был сыгран в Одессе, завершился сезон 2016/2017 для игроков «Динамо».

Правда, не для всех – некоторые футболисты отправились в расположение национальных и молодежных сборных разных стран мира для участия в товарищеских и отборочных поединках к ЧМ-2018. Другие же динамовцы ушли в отпуск, который закончится для них 19 июня. В течение двух дней игроки пройдут обязательное медицинское обследование, а также до 25-го июня будут заниматься в штатном режиме без игроков сборных на собственной базе в Конча-Заспе.

26 июня уже в полном составе команда соберется в Австрии, где в течение двух недель будет проводить тренировочный сбор. На это время запланировано проведение шести контрольных матчей, список соперников уточняется.

10 июля «Динамо» вернется в Киев, где продолжит уже целенаправленно готовиться к первому официальному поединку сезона 2017/2018 – матчу за Суперкубок Украины против донецкого «Шахтера», который состоится 15 июля.