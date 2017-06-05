Владислав АЛЕКСЕЕВ: «Мог бы забить раза в два больше»

Нападающий Владислав Алексеев стал лучшим бомбардиром юношеской команды «Динамо» в завершившемся сезоне.

Футболист провел 25 матчей, в которых забил 10 мячей (ни одного с пенальти). По окончании чемпионата мы с Владиславом подвели итоги футбольного года, и динамовец рассказал о своем достижении:

- Чемпионский сезон завершен. С какими чувствами и эмоциями уходите в отпуск?

- Это для меня первое чемпионство в карьере, поэтому испытываю очень много эмоций, я был невероятно рад победить, тем более так уверенно – за четыре тура до конца сезона. Словом, эмоции зашкаливают! Идти в отпуск с чемпионским титулом – вдвойне приятно.

- Какие итоги года можно подвести? Вы довольны тем, как выступили в этом чемпионате, результатами, ростом, движением вперед? Или, возможно, о чем-то жалеете, чего-то не удалось сделать?

- Думаю, мне удалось хорошо раскрыться, особенно, во втором круге. Я много забил и еще больше отдал голевых передач, а вот первый круг, наоборот, получился менее результативным. Если говорить о команде, в целом, считаю, мы большие молодцы. Могу только поблагодарить тренеров за то, что работали с нами, помогали, подсказывали, указывали на ошибки. Лично мне очень приятно работать с таким коллективом и тренерским штабом.

Единственное – немного подвела Юношеская Лига УЕФА, но, думаю, в следующем году новый состав ребят оправдает наши ожидания и хорошо выступит на евроарене.

- У вас сложились хорошие отношения с Юрием Морозом, Сергеем Шматоваленко и Максимом Шацких?

- Да, мне, действительно, очень нравится работать под их руководством, они очень хорошо мотивируют, тренируют, «заводят» на занятиях и на играх, подсказывают. Считаю их одними из лучших тренеров, с которыми мне приходилось работать в моей небольшой футбольной карьере.

- В нынешнем чемпионате вы забили 10 мячей и стали лучшим бомбардиром команды. В начале сезона ставили перед собой такую цель?

- Для себя я всегда ставлю задачу забить, как можно больше, ведь я нападающий. К счастью, во втором круге мне это удавалось. Но это не предел, считаю, я мог бы забить раза в два больше и стать лучшим бомбардиром не только клуба, но и всего чемпионата. Но в некоторых моментах не везло.

- Восемь из десяти своих мячей вы забили во второй части сезона. Что здесь сыграло определяющую роль?





- Наверняка не знаю. Очень много подсказывали тренеры, давали указания, наставления, что при каждой атаке, каждой подаче нужно бежать в штрафную площадь, на вратаря, ведь все, что туда летит – это все мои мячи. Я старался прислушиваться и выполнять, забил первый, второй… Почувствовал уверенность, начал еще более решительно действовать в штрафной площади и забивать. Раньше это проявлялось в меньшей мере.

- В том числе, вы записали в свой актив два дубля – в ворота «Днепра» и «Стали». Эти команды вам особо импонируют?

- Ну, с «Днепром» у меня какая-то особая связь еще со времен выступлений в ДЮФЛ – так получалось, что ни матч с ними, я всегда забивал. А со «Сталью» просто так повезло. Тем более, это была чемпионская игра, я очень хотел, чтобы мы победили, выложился по максимуму, и это дало результат – забил два мяча, а команда победила.

- На протяжении сезона вы приняли участие в 25-ти из 26-ти матчах команды – вас можно отнести к числу ключевых игроков?

- Действительно, я сыграл почти все поединки: бывали полные матчи, бывало, что меняли из-за того, что устал, не очень хорошо играл или получил повреждение. А в целом, да, получается, весь сезон провел без отдыха. Единственную игру пропустил из-за перебора желтых карточек. Тогда нужно было пропускать, поскольку впереди ждали важные матчи.

- Во многих поединках вы играли не весь матч полностью. Для вас проще выходить на замену или в стартовом составе?

- Лучше всего играть весь поединок с первых минут. Поскольку, когда тебя выпускают на замену, бывает, идет такой футбол, что ничего невозможно сделать: то команда тянет время, то соперник нагнетает обстановку, либо наоборот, всей командой обороняется, если мы проигрываем, хотя такое и бывает редко. Тогда очень тяжело что-то сделать. А в первые минуты мы всегда много атакуем и забиваем, бывает, что к 10-й минуте уже ведем 4:0,тогда сопернику уже ничего не хочется. Так что, естественно, мне больше нравится выходить на поле в стартовом составе.

- Недалеко от вас в гонке бомбардиров расположились Богдан Леднев (8 мячей), Назарий Русин и Евгений Смирный (по 7), Денис Янаков (5). То есть, у вас в команде атаковать и забивать умеет любой футболист?

- Да, на тренировках у нас даже есть такие упражнения, когда защитники отрабатывают удары по воротам, так что забивать должны все. У нас очень хорошая группа атаки, отличные подачи и фланговые проходы, а также прострелы в штрафную площадь, удачно действуем при угловых, разработана своя тактика, мы все бежим вперед и забиваем.

- «Динамо» U-19забило просто невероятное количество мячей – 79, в среднем больше, чем три гола за игру. Как считаете, с чем связана такая высокая результативность?

- Я недавно пересматривал все матчи, и заметил, что по три-четыре мяча мы забиваем только в первом тайме. Можно сказать, что все наши игроки намного сильнее соперников, поскольку мы с первых минут начинаем давить. В раздевалке перед игрой тренеры всегда нам говорят сразу дожать противника, чтобы потом играть спокойнее, сильно не напрягаться и не волноваться за результат. В этом случае можно больше сосредоточиться на наигрывании определенных комбинаций и связей.

- Какой матч в прошедшем сезоне юношеского первенства запомнился вам больше всего? А какой хотелось бы забыть?

- Забыть хочется два матча – с «Александрией» и «Волынью», которые мы проиграли. Это были просто ужасные матчи. Я даже не знаю, как так получилось, что от «Волыни» на выезде мы пропустили четыре мяча, а дома от «Александрии» - три. И все голы абсолютно глупые и нелепые.





А что касается запоминающихся поединков, это, конечно, принципиальные матчи против «Шахтера». Оба поединка мы выиграли, причем не оставили сопернику ни малейшего шанса, не дали им даже допустить мысли, что они могут против нас что-то сделать.

- За сезон вы заработали пять желтых карточек – это не много для нападающего?

- Считаю, это много, но из них неоправданных всего одна или две, которые я заработал по глупости. А в основном, либо срывал атаку, либо садился глубже, предупреждая контрвыпад соперника – так что, в основном, карточки были заслуженными и показаны по делу. А вот, например, когда играли со «Скалой», мне дали предупреждение за симуляцию, которой не было. В том моменте был чистый пенальти! Правда, тогда полкоманды получили карточки.

- У вас в команде предусмотрены штрафы за неоправданные или неигровые предупреждения?

- Да, определенный санкции есть и за красные, и за желтые карточки.

- Старший тренер команды Юрий Мороз всегда говорит о том, что не разделяет атаку и оборону, поскольку это одно целое. Вас, как нападающего, также заставляют отрабатывать сзади?

- Да, перед играми он всегда говорит мне о том, что оборона начинается с нападающего, делая на этом особый акцент, поскольку, когда вратарь разыгрывает мяч с защитниками, я должен их прессинговать. И идти в отбор не сам, поскольку, если один выброшусь, вся команда провалится. Однажды такой момент был, когда мы играли с «Днепром», тогда победили 6:1.Мы пропустили как раз после моей ошибки, поскольку я тогда не пошел в прессинг. На тот момент счет уже был 5:0 или 6:0, а у меня уже не было сил, и я не пошел на защитника, он ударил, партнеры вышли один на один и забили нам мяч.

- Какие ставите перед собой цели на следующий сезон? Планируете стать лучшим нападающим молодежной команды «Динамо»?

- Всегда стараюсь ставить перед собой самые высокие задачи. Надеюсь и верю, что в дальнейшем я буду играть в «Динамо» U-21, забивать, и все получится. Нам сообщат, когда нужно приехать и собраться на базе после отпуска, и там уже скажут, кто остается в молодежной команде, а кто уходит.